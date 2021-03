Slováci idú do Torune autami, chcú minimalizovať riziko nákazy

Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenská atletická reprezentácia sa na halový európsky šampionát do poľskej Torune presunie autami. Verí, že aj takýmto spôsobom sa jej podarí eliminovať hrozbu nákazy koronavírusom.



Výprava sa rozdelila do troch skupín, dve vyrazili v utorok z Bratislavy a jedna z Banskej Bystrice. "Na takéto šampionáty sa štandardne lieta, ale nájsť vhodné spojenie zo Slovenska do Poľska nie je v súčasnosti vôbec jednoduché. Takisto sme zvažovali mieru rizika, ktorá vyplývala z pohybu na letisku a z cesty v lietadle, kde by sa naša výprava dostala do kontaktu s desiatkami ľudí, čo výrazne zvyšovalo možnosť nakazenia sa. Preto sme sa po dlhých diskusiách rozhodli, že sa do Torune pocestuje vo viacerých skupinách autami. Šanca, že sa niekto nakazí, sa takto minimalizuje, keďže sa ide v malých skupinkách, v ktorých je každý otestovaný PCR testom," vysvetlil pre oficiálnu stránku Slovenského atletického zväzu (SAZ) šéftréner Martin Pupiš.



Obhajca titulu majstra Európy Ján Volko a jeho trénerka Naďa Bendová sa rozhodli absolvovať 750 km dlhú cestu na dvakrát, so zastávkou v Ostrave. V samotnom dejisku šampionátu čakajú účastníkov prísne podmienky v "bubline" a pravidelné testovanie. "S celou touto logistikou sa musíme nejako vyrovnať. Pre športovca i trénera bude zrejme každý deň na šampionáte plný rôznych nepredvídaných prekvapení, ktoré nám, žiaľ, nepridávajú na pohode," povedala trénerka Bendová.



Halové majstrovstvá Európy sú na programe od 4. do 7. marca. Slovensko bude reprezentovať sedem atlétov.