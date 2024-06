Slováci idú do zápasu s Belgickom bez zranení a s plnou vervou

Frankfurt 17. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti sú pred svojím prvým zápasom proti jednému z najkvalitnejších tímov na ME bez zranení a dobre naladení. V pondelok o 18.00 h ich čaká vo Frankfurte stretnutie E-skupiny proti favorizovanému Belgicku. Dobré nastavenie "sokolov" potvrdili tréner Francesco Calzona i kapitán Milan Škriniar.



V uplynulých dňoch sa hovorí o údajných absenciách v radoch slovenského súpera. Tretí najlepší tím rebríčka FIFA má problémy so zraneniami a kondíciou medzi obrancami. Calzona v nedeľu pripomenul, že Slováci musia napriek tomu ukázať sto percent a zároveň potvrdil, že jeho tím je v poriadku. "Môžem povedať, že všetci sú v poriadku, naštartovaní a ´nažhavení´. Podarilo sa nám vyriešiť niektoré drobné veci, ktoré nás trápili," povedal Calzona.



V pozícii kapitána odohrá prvý vrcholový šampionát obranca Milan Škriniar, pre ktorého sú prebiehajúce ME tretie v kariére. "Je pre mňa obrovská česť viesť mužstvo ako kapitán na podujatí ako sú majstrovstvá Európy. Cítim sa pripravený rovnako, ako celé mužstvo. S chalanmi pozeráme každý zápas a nevieme sa dočkať, kedy aj my vybehneme na ihrisko," neskrýval nadšenie 29-ročný stopér. Podľa vlastných slov cíti rovnaké nadšenie, ako pred ôsmimi rokmi na ME vo Francúzsku. "Emócie sú rovnaké, ako keď som bol mladý chalan, na každý jeden zápas sa teším a cítim tú správnu nervozitu. Futbal mám stále rád a hrám ho rovnako rád, ako keď som bol malý chlapec," povedal.



Jeho tím čaká štyri dni po stretnutí s Belgickom zápas proti Ukrajine (Düsseldorf, 15.00). Účinkovanie v skupine zakončí 26. júna duelom proti Rumunsku (Frankfurt, 18.00). Slováci sú na štvrtom veľkom turnaji a dvakrát postúpili zo základnej skupiny - naposledy na ME 2016 vo Francúzsku. Belgičania patria medzi favoritov celého turnaja a medzi elitou sú od MS 2014. Najlepší výsledok dosiahli na ME 1980, kde nestačili vo finále 1:2 na Západné Nemecko.