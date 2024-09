Slováci idú na Davis Cup: Tóth vidí najväčšie šance proti Nemcom

Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti v pondelok zamierili do dejiska skupinovej fázy finálového turnaja Davisovho pohára v čínskom Ču-chaji s cieľom prekvapiť. Účinkovanie v C-skupine odštartujú 10. septembra o 7.00 SELČ duelom proti Nemecku. V piatok v rovnakom čase ich čaká tím USA, o dva dni neskôr o 4.00 SELČ sa stretnú s Čile. Na novembrový finálový turnaj v španielskej Malage postúpia najlepšie dva tímy z každej skupiny.



"Do dejiska turnaja cestujeme v predstihu, aby sme sa aklimatizovali a zvykli si na podmienky, je tam vlhko. Noro Gombos pricestoval do Číny už pred 10 dňami spoločne s Lukášom Pokorným a trénerom daviscupového tímu Ľubomírom Kurhajcom. Na prvom challengeri postúpil Noro v Číne do semifinále, jeho forma na harde stúpa, čo je prísľub. Alex Molčan sa po operácii zápästia vrátil na kurty na antukovom challengeri v Come, kde sa dostal do semifinále, čo je potešiteľné. Lukáš Klein, Jozef Kovalík a Igor Zelenay sa od stredy pripravovali v Bratislave," uviedol kapitán slovenského tímu Tibor Tóth.







Podľa jeho slov Slováci nebudú ani v jednom zápase favoritmi. "Budeme však v každom dueli bojovať. Najhrateľnejší by mohli byť Nemci, ktorí podľa posledných informácií nastúpia bez Jana-Lennarda Struffa i Dominika Köpfera, majú však výbornú štvorhru. Otázne je, v akej zostave prídu Američania. Čiľania Alejandro Tabillo s Nicolasom Jarrym sú v rebríčku oveľa vyššie ako pred troma rokmi, keď sme juhoamerický tím zdolali v bratislavskom NTC."



Tóth zatiaľ nevie, ktorých hráčov postaví do dvojhier a do štvorhry. "Výkonnosť našich hráčov v priebehu roka kolísala. Vo februárovom víťaznom kvalifikačnom zápase v srbskom Kraljeve sme hrali na antuke, teraz nás čaká hard. Bude sa však hrať pod zatiahnutou strechou v halových podmienkach, čo by nám mohlo vyhovovať. Rozhodnem sa až priamo na mieste, koho postavím do jednotlivých duelov."







Molčan je rád, že po pauze zavinenej zranením môže opäť nasávať zápasovú atmosféru. "Som rád, že vôbec môžem cestovať do Číny. Uvidíme, či budem hrať, to ja na kapitánovi. Veľmi sa teším, neviem, kto nastúpi za súperské tímy, no čakajú nás náročné zápasy. V Come som štartoval na prvom turnaji po operácii a bolo to lepšie ako som očakával. Dúfam, že sa to bude postupne ešte zlepšovať."



Deblový špecialista Zelenay je pred zápoleniami v Číne optimista. "Máme tie najvyššie ambície, nejdeme tam prehrať. Verím, že by sme to mohli zvládnuť a postúpiť medzi osem najlepších tímov. Čakajú nás silné dvojice. Američania Rajeev Ram a Austin Krajicek získali na olympiáde v Paríži strieborné medaily. Nemci Kevin Krawietz a Tim Pütz postúpili na US Open do štvrťfinále. Nervy a stres sú tam vždy, s tým sme zmierení. Bude sa hrať v inom formáte, každý bod sa počíta," zhodnotil Zelenay.



Prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř verí, že Tóthova partia by sa mohla v Ču-chaji postarať o príjemné prekvapenie. "Dlho trvalo, kým sme sa prebojovali na finálový turnaj Davisovho pohára. V tíme je dobra chémia, chalani sa navzájom povzbudzujú. Trochu ma mrzí len model turnaja s dvoma dvojhrami a štvorhrou, ktorý mi pripadá alogický. V kvalifikácii v Srbsku sme na víťazstvo potrebovali tri body, teraz môže byť rozhodujúca štvorhra," dodal Mečíř.