Slováci idú do Bosny naplno, chcú čo najlepší koeficient v žrebe

Sarajevo 18. novembra (TASR) - Slovenskí futbalisti idú do záverečného kvalifikačného zápasu na pôde Bosny a Hercegoviny naplno napriek istej miestenke na ME 2024. V nedeľňajšom stretnutí J-skupiny môžu získať body do celkového rankingu kvalifikácie a zlepšiť tak svoj koeficient pred európskym šampionátom. Tím trénera Francesca Calzonu môže v žrebe na turnaj v Nemecku poskočiť do tretieho výkonnostného koša.



V úvodnom marcovom dueli si Slováci poradili s Bosnou a Hercegovinou 2:0, čo bol prvý triumf pre Calzonu na slovenskej lavičke. "Chceme získať body aj zajtra pre lepší koeficient, aby sme zvýšili možnosť byť v treťom koši počas žrebu. Povedal som chalanom, že nemôžeme nič podceniť, lebo nás čaká náročný zápas. Od pondelka môžeme myslieť na budúcnosť," uviedol kormidelník na sobotňajšej tlačovej konferencii v Sarajeve.



Práve nadchádzajúci súper jeho tímu bol pred kvalifikáciou spolufavorit na druhú postupovú pozíciu v J-skupine. Nakoniec však na diaľku bojuje s Islandom o štvrté miesto a o EURO sa bude musieť pobiť v play off. Bosna a Hercegovina pristúpila od marcového zápasu na Tehelnom poli k dvom zmenám na trénerskom poste. Súčasný kormidelník Savo Miloševič je na lavičke od 29. septembra a tím získal pod jeho vedením tri body v troch zápasoch so skóre 3:9.



"Vymenili troch trénerov, každý má svoju víziu a videnie futbalu. Pre mňa je po zmene trénera ťažko prečítať, čo chcú hrať a akým spôsobom. Možno máme aj šťastie, že sa stretávame so súperom ako Bosna až teraz, keď sme už postúpili," zhodnotil Calzona situáciu pre TASR. Napriek stavu v tíme nadchádzajúceho súpera sa chce naďalej sústrediť najmä na výkon svojho tímu: "O takýchto výhodách alebo nevýhodách sa nedá nejako polemizovať. Bosna má nejaké ťažkosti, ale ak moji hráči nebudú hrať tak, ako majú, súper nám môže narobiť problémy." Kouč sa nechce pozerať ani na výraznejšie absencie v bosnianskom tíme, kde budú chýbať kanonier Edin Džeko a stredopoliar Miralem Pjanič. "Títo hráči majú obrovskú kvalitu a dostalo by to do ťažkostí každé mužstvo. Môže to byť však klamlivé, svoju kvalitu si môžu uvedomiť iní hráči a ukázať viac. Bosna má môj rešpekt ako mužstvo, páčia sa mi niektorí ich hráči a vidím ich na majstrovstvách Európy," povedal Talian.



Napriek stopercentnému prístupu k duelu Calzona nevylúčil nasadenie hráčov, ktorí v kvalifikácii dostali menej priestoru. "Samozrejme, rozmýšľame nad nejakými zmenami, ale ešte nie sme úplne rozhodnutí. Nečaká nás nič ľahké, žiadny prípravný zápas, hrať budú najlepší z tréningu. Hráči sa môžu zmeniť, môže byť iná zostava, ale princípy a mentalita musia zostať s hocijakým súperom. Niekedy sa nám to darí viacej, niekedy menej a niekedy vôbec. Chalani si to viditeľne užívajú a chcú takto hrať," povedal kouč k zostave.



Jeho slová potvrdil aj stredopoliar László Bénes. Ten nevidí rozdiel v prístupe vzhľadom na problémy súpera ani priaznivú situáciu pre Slovákov. "Dnes sme mali čas na analýzu súpera, pozerali sme sa, ako chcú hrať bez lopty a akí sú v ofenzíve. Stále chceme hrať to svoje a uspieť. Náš prejav vyzerá inak ako predtým a máme aj individuálne kvality. Tlak je vo futbale normálny, je v klube a je aj tu. Zajtra si chceme duel maximálne užiť, odohrať dobrý zápas a vyhrať," povedal Bénes, ktorého mužstvo absolvovalo sobotňajší tréning ešte v Senci. Úvodný výkop nedeľňajšieho stretnutia je na programe v nedeľu o 20.45 h v Zenici.