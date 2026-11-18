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Slováci klesli v rebríčku FIFA na 47. miesto, na čele naďalej Španieli
Slovenská futbalová reprezentácia si v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pohoršila o dve miesta.
Autor TASR
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Zürich 18. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia si v najnovšom vydaní rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) pohoršila o dve miesta. Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. po remízach v novembrovom asociačnom termíne v Lige národov proti Faerským ostrovom (2:2) a v Kazachstane (2:2) klesli zo 45. na 47. priečku.
Na čele zostali svetoví a európski šampióni Španieli pred zdolaným finalistom MS 2026 Argentínou. Najviac si v top 10 polepšili Maročania, ktorí poskočili zo siedmej na piatu pozíciu. Pokles zaznamenali Portugalsko (6.) a Brazília (7.). Z elitnej desiatky reprezentačných tímov vypadlo Mexiko, ktoré kleslo na 13. miesto, na 10. priečku sa dostala Kolumbia. K návratu do prvej desiatky sa priblížili Nemci, mužstvo trénera Jürgena Kloppa poskočilo o dve pozície a je jedenáste.
Na čele zostali svetoví a európski šampióni Španieli pred zdolaným finalistom MS 2026 Argentínou. Najviac si v top 10 polepšili Maročania, ktorí poskočili zo siedmej na piatu pozíciu. Pokles zaznamenali Portugalsko (6.) a Brazília (7.). Z elitnej desiatky reprezentačných tímov vypadlo Mexiko, ktoré kleslo na 13. miesto, na 10. priečku sa dostala Kolumbia. K návratu do prvej desiatky sa priblížili Nemci, mužstvo trénera Jürgena Kloppa poskočilo o dve pozície a je jedenáste.
rebríček FIFA k 18. novembru:
1. (1.) Španielsko 2004,48 b., 2. (2.) Argentína 1966,13, 3. (3.) Francúzsko 1950,82, 4. (4.) Anglicko 1938,90, 5. (7.) Maroko 1809,37, 6. (5.) Portugalsko 1801,28, 7. (6.) Brazília 1800,91, 8. (8.) Belgicko 1790,37, 9. (9.) Holandsko 1774,06, 10. (11.) Kolumbia 1735,90, ..., 47. (45.) SLOVENSKO 1469,00
1. (1.) Španielsko 2004,48 b., 2. (2.) Argentína 1966,13, 3. (3.) Francúzsko 1950,82, 4. (4.) Anglicko 1938,90, 5. (7.) Maroko 1809,37, 6. (5.) Portugalsko 1801,28, 7. (6.) Brazília 1800,91, 8. (8.) Belgicko 1790,37, 9. (9.) Holandsko 1774,06, 10. (11.) Kolumbia 1735,90, ..., 47. (45.) SLOVENSKO 1469,00