Slováci Koniar a Polách vyradili na MS dvojíc obhajcov z Rakúska

Londýn 10. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti v biliarde Jakub Koniar a Jaroslav Polách dosiahli pri debute na majstrovstvách sveta dvojíc v Londýne skvelý výsledok. V hre č. 9 v 1. kole suverénne zdolali obhajcov titulu Albina Ouschana a Maria Hea z Rakúska 7:1. V 2. kole sa stretnú v utorok s Českom.



Na turnaji hrajú proti sebe dvojice systémom KO. V areáli Milton Keynes sa predstavia hráči z Holandska, Bosny a Hercegoviny, Fínska, Islandu, Grécka, Srbska, Kanady, JAR, Japonska, Chorvátska, Ruska, Švajčiarska, ČR, Maďarska, Dánska, Španielska, Talianska, Albánska, Nemecka, Litvy, USA, Austrálie, Filipín, Poľska, Kuvajtu, Estónska, Belgicka, Rakúska, Bieloruska a Slovenska. Domáce Anglicko má dve družstvá. Úvodné zápasy sa budú hrať do 7, od štvrťfinále do 9, a finále na 11 víťazných hier.



"Neuveriteľné. Na začiatku sme mali trošku šťastia. Ale vedeli sme, že môžeme zvíťaziť. Albina už som niekoľkokrát zdolal, Jaro vyhral už proti obom v rakúskej lige," citoval Koniara web www.matchroompool.com. "Proti Česku to bude federálne derby. Hráme proti sebe každý rok, naposledy pre COVID sa nehralo. Takže uvidíme, kto bude lepší," dodal Polách.