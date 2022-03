Slováci krok od účasti na MS 2023, Kukučka: Chceme postúpiť

Nominácia hádzanárov Slovenska na dvojzápas 1. kola play-off kvalifikácie MS 2023 proti Belgicku:



brankári: Marián Žernovič (Ferencváros Budapešť), Michal Martin Konečný (Ángel Ximénez Puente Genil)



pivoti: Dominik Kalafut (Nordhorn-Lingen), Martin Slaninka (Suhr Aarau), Šimon Macháč (Eger)



krídla: Tomáš Urban (Minden), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Lukáš Péchy (Sporta Hlohovec), Marek Kováčech (Sportunion Leoben), Mikuláš Kucsera (Štart Nové Zámky)



spojky: Tomáš Smetánka (Viveros Herol Nava), Martin Potisk (Eisenach), Marek Hniďák (Burgenland), Ľubomír Ďuriš (Gyöngyös), Jakub Mikita (Ferencváros), Lukáš Urban (Tatabánya), Vladimír Ratkovský (Brno), Derviš Birdahič (ŠKP Bratislava)

Topoľčany 14. marca (TASR) - Hádzanári Slovenska sa od nedele v Topoľčanoch pripravujú na dvojzápas proti Belgicku v 1. kole play off kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2023 vo Švédsku a Poľsku. Prvý duel je na programe v stredu 16. marca o 20.00 v Topoľčanoch, odveta sa bude hrať v sobotu 19. marca o 20.10 v Hasselte.Úspešnejší z dvojice postúpi na MS. Pôvodne mal v ďalšom kole kvalifikácie nastúpiť proti Rusku, no to pre inváziu na Ukrajinu vylúčili.informoval podľa oficiálnej stránky Slovenského zväzu hádzanej (SZH) na pondelkovom brífingu Peter Kukučka, tréner slovenskej reprezentácie.Kukučka musel na poslednú chvíľu urobiť v zostave jednu zmenu. Pôvodne nominovaného Juraja Briatku z gréckeho AEK Atény nahradil pre chorobu na poste ľavého krídla jeho menovec Martin Briatka z MŠK Považská Bystrica.poznamenal slovenský kormidelník ku skutočnosti, že už nebudú platiť žiadne obmedzenia ohľadom diváckej účasti na tribúnach.Do tímu sa opäť vrátil aj Lukáš Urban. Univerzálna spojka maďarskej Tatabánye v januári prišla o domáce majstrovstvá Európy pre pozitívny test na koronavírus.zaželal si Urban.