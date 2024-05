Slováci majú isté štvrťfinále, našich hokejistov čaká Kanada

B-skupina:



Lotyšsko - USA 3:6 (0:2, 1:1, 2:3)



Góly: 24. Krastenbergs (Tralmaks), 45. Tralmaks (Zile), 45. Mamčics (Daugavinš) - 2. Tkachuk (Caufield), 14. Werenski (Caufield, Pinto), 23. Caufield (Boldy, Tkachuk), 41. Boldy (Nelson), 49. Caufield (Pinto), 60. Farabee. Rozhodcovia: Brander (Fín.), Holm (Švéd.) - Heffner, Hofer (obaja Nem.), vylúčení: 6:9, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 8924 divákov.



Lotyšsko: Gudlevskis - Čukste, Jaks, Cibulskis, Freibergs, Komuls, Mamčics, Zile - Daugavinš, Abols, Krastenbergs - Ro. Bukarts, Batna, Dzierkals - Indrašis, Ločmelis, Ri. Bukarts - Tralmaks, Lavinš, Gavars - Ansons



USA: Lindgren - Jones, Werenski, Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring - Boldy, Nelson, Gaudreau - Caufield, Pinto, Tkachuk - Zegras, Hayes, Farabee - Brindley, Kunin, Eyssimont - Leonard

Americký hokejista Gavin Brindley (druhý zľava) sa teší po strelení gólu na 0:2, ktorý rozhodcovia po trénerskej výzve neuznali v zápase základnej B-skupiny Lotyšsko - USA na MS v ľadovom hokeji v Ostrave v utorok 21. mája 2024. Foto: TASR - Michal Runák

hlasy po zápase /TV JOJ, IIHF/:



Michael Eyssimont, útočník USA: "Vedeli sme, že atmosféra bude divoká. Lotyši majú naozaj dobrý tím a aj dobrú bilanciu s nami. Takže sme vedeli, že to bude náročné. Vedeli sme, že ich nemáme nechávať pred bránkou, no spravili sme to. Vtedy sa dostali späť do zápasu, ale nakoniec sme to uhrali."



Kaspars Daugavinš, kapitán Lotyšska: "Očakávali sme, že sa dostaneme do štvrťfinále. Som hrdý na chalanov, nikdy sme to nevzdali. Na tomto turnaji sme mali ťažké situácie. Tri zápasy po sebe, ale bojovali sme a mali sme šancu až do posledného dňa."



Ralfs Freibergs, obranca Lotyšska: "Bojovali sme, ale nestačilo to. Dnes sme mali zlý začiatok, rovnako ako štart turnaja, kde sme stratili body a na konci to už bolo ťažké dohnať. Predsa len je to USA."

tabuľka B-skupiny:



1. Švédsko 6 6 0 0 0 29:8 18*



2. USA 7 5 0 1 1 37:16 16*



3. Nemecko 7 5 0 0 2 34:24 15*



4. SLOVENSKO 6 3 1 1 1 25:17 12*



---------------------------------



5. Lotyšsko 7 1 3 0 3 19:28 9



6. Kazachstan 7 2 0 0 5 12:31 6



7. Francúzsko 7 1 0 1 5 13:26 4



---------------------------------



8. Poľsko 7 0 0 1 6 11:29 1**







* istý postup do štvrťfinále



** - istý zostup do A-skupiny I. divízie



Ostrava 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili do štvrťfinále MS v Čechách zo štvrtého miesta B-skupiny a čaká ich víťaz "áčka" Kanada. Rozhodla o tom výhra USA v popoludňajšom stretnutí ostravskej skupiny nad Lotyšskom 6:3. Zverenci trénera Craiga Ramsayho nastúpia vo štvrťfinále proti "javorovým listom" vo štvrtok v pražskej 02 aréne pravdepodobne o 16.20 h. Program ešte musí potvrdiť direktoriát turnaja.Lotyši išli do zápasu z piateho miesta tabuľky s trojbodovým mankom na štvrtých Slovákov, takže potrebovali vyhrať v riadnom hracom čase a veriť, že Ramsayho zverenci nezoberú body Švédom, s ktorými sa stretli v utorok o 20.20 h v záverečnom zápase ostravskej skupiny. Ich plány však pokazil rýchly gól, ktorý dal už po 83 sekundách kapitán USA Matthew Tkachuk a v 23. minúte prehrávali už 0:3. Vlaňajší bronzoví medailisti dokázali duel dvakrát zdramatizovať, ale USA im vždy odskočili, a tak na turnaji obsadili konečné deviate miesto.Druhú istú štvrťfinálovú dvojicu tvoria víťazi B-skupiny Švédi a štvrtí z "áčka" Fíni.Favoriti išli do vedenia už po 83 sekundách, keď Caufield zaviezol puk do útočného pásma, prenechal ho Tkachukovi a kapitán USA potvrdil streleckú fazónu, keď zaznamenal už siedmy gól na turnaji. O minútu dotlačil puk do siete Brindley, no jeho zásah neplatil po trénerskej výzve Lotyšov. Tí si predstavovali úvod úplne inak, no od začiatku museli doťahovať manko a od 14. minúty dokonca dvojgólové po peknej akcii, na ktorej konci bol pred Gudlevskisom nikým nekrytý Werenski. Aj Lotyši mali zopár šancí, no nevedeli si vypracovať súvislejší tlak. V 23. minúte bolo už 3:0, keď Caufield využil presilovku. Američania po treťom zásahu začali hrať ľahkovážne a Lotyšom dovolili vrátiť sa do zápasu. Chytili sa pekným gólom Krastenbergs a Lindgrena zachránila od ďalšieho konštrukcia bránky, keď sa puk odrazil od ľavej do pravej žŕdky a išiel von. V 35. minúte po sebe zbytočne faulovali Nelson a Zegras, no Lotyši zahodili dvojminútovú presilovku 5 na 3. Američania udreli aj v úvode tretej časti, keď už po 15 sekundách upravil na 4:1 Boldy. Lotyši krátko na to zdramatizovali dvoma zlepenými gólmi po nahodených pukoch v priebehu 16 sekúnd. V 49. minúte ale Caufield pridal druhý gól a štvrtý bod v zápase - 5:3. Lotyši v závere pri presilovke odvolali brankára, ale inkasovali technický gól z hokejky Farabeeho, ktorého v momente strely sekol Jaks.