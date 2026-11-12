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Slováci majú na dosah postup v Lige národov, stačí im bod
V Košickej futbalovej aréne im bude stačiť aj remíza, no pred domácim publikom myslia na víťazstvo. Proti súperovi, ktorý ich zatiaľ ako jediný obral o bod, budú v pozícii favorita.
Autor TASR
Košice 12. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti môžu v piatkovom zápase proti Faerským ostrovom spečatiť postup do B-divízie Ligy národov. V Košickej futbalovej aréne im bude stačiť aj remíza, no pred domácim publikom myslia na víťazstvo. Proti súperovi, ktorý ich zatiaľ ako jediný obral o bod, budú v pozícii favorita.
Dve kolá pred koncom skupinovej fázy sa tím trénera Vladimíra Weissa st. nachádza na prvom mieste tabuľky so šesťbodovým náskokom na Faerské ostrovy a Moldavsko. Napĺňa tým pozíciu favorita skupiny, v ktorej vyhral tri zo štyroch zápasov a remizoval iba s Faermi - v Tórshavne 1:1. Vďaka tomu je pred zápasom v Košiciach v komfortnej situácii. Slováci zostúpili do C-divízie po ročníku 2020/2021 a teraz majú na dosah návrat do druhej najvyššej výkonnostnej kategórie Ligy národov.
Tréner Weiss sa v novembrových dueloch musí zaobísť bez viacerých opôr. Pre zranenia chýbajú Stanislav Lobotka a Leo Sauer, z pôvodnej nominácie navyše vypadol obranca Adam Obert, ktorý zostal doliečiť zdravotné problémy v Cagliari. Otázny je aj štart Tomáša Suslova. Po dlhšom čase sa naopak do národného tímu vrátil skúsený stredopoliar Albert Rusnák. Prvýkrát sa v mužskej reprezentácii objavili Tobiáš Pališčák, Ľudovít Reis, Matej Trusa či Sebastián Nebyla. „Mám z toho veľmi pozitívne pocity, som nadšený z pozvánky. Každý hráč hovorí, že hrať v reprezentácii je sen a takisto je to aj môj sen. Som za to veľmi vďačný. Verím, že sa ukážem v čo najlepšom svetle,“ uviedol 24-ročný stredopoliar Jablonca. Nebyla je síce v národnom tíme nováčik, no v kabíne stretol mnohé známe tváre a bývalých spoluhráčov. „S mnohými sa poznám z reprezentačnej dvadsaťjednotky. Je tu veľa kvalitných hráčov a to, že je v reprezentačnom tíme silná konkurencia, je úplne normálne,“ konštatoval Nebyla.
Prvé minúty v najcennejšom drese by rád nazbieral aj 21-ročný obranca Timotej Hranica. V minulosti ho do reprezentácie pozval aj vtedajší tréner Francesco Calzona, no do hry nezasiahol. Nominácii do tímu trénera Weissa sa veľmi potešil. „Nebudem klamať, trochu ma to aj prekvapilo. Každý zápas v reprezentácii je veľká pocta a som rád, že som tu. Verím, že ukážem, čo je v mojich silách,“ poznamenal Hranica.
Faerské ostrovy sú v skupine stále nezdolané. Všetky štyri zápasy remizovali a pre trest im bude v Košiciach chýbať Martin Agnarsson.
Dve kolá pred koncom skupinovej fázy sa tím trénera Vladimíra Weissa st. nachádza na prvom mieste tabuľky so šesťbodovým náskokom na Faerské ostrovy a Moldavsko. Napĺňa tým pozíciu favorita skupiny, v ktorej vyhral tri zo štyroch zápasov a remizoval iba s Faermi - v Tórshavne 1:1. Vďaka tomu je pred zápasom v Košiciach v komfortnej situácii. Slováci zostúpili do C-divízie po ročníku 2020/2021 a teraz majú na dosah návrat do druhej najvyššej výkonnostnej kategórie Ligy národov.
Tréner Weiss sa v novembrových dueloch musí zaobísť bez viacerých opôr. Pre zranenia chýbajú Stanislav Lobotka a Leo Sauer, z pôvodnej nominácie navyše vypadol obranca Adam Obert, ktorý zostal doliečiť zdravotné problémy v Cagliari. Otázny je aj štart Tomáša Suslova. Po dlhšom čase sa naopak do národného tímu vrátil skúsený stredopoliar Albert Rusnák. Prvýkrát sa v mužskej reprezentácii objavili Tobiáš Pališčák, Ľudovít Reis, Matej Trusa či Sebastián Nebyla. „Mám z toho veľmi pozitívne pocity, som nadšený z pozvánky. Každý hráč hovorí, že hrať v reprezentácii je sen a takisto je to aj môj sen. Som za to veľmi vďačný. Verím, že sa ukážem v čo najlepšom svetle,“ uviedol 24-ročný stredopoliar Jablonca. Nebyla je síce v národnom tíme nováčik, no v kabíne stretol mnohé známe tváre a bývalých spoluhráčov. „S mnohými sa poznám z reprezentačnej dvadsaťjednotky. Je tu veľa kvalitných hráčov a to, že je v reprezentačnom tíme silná konkurencia, je úplne normálne,“ konštatoval Nebyla.
Prvé minúty v najcennejšom drese by rád nazbieral aj 21-ročný obranca Timotej Hranica. V minulosti ho do reprezentácie pozval aj vtedajší tréner Francesco Calzona, no do hry nezasiahol. Nominácii do tímu trénera Weissa sa veľmi potešil. „Nebudem klamať, trochu ma to aj prekvapilo. Každý zápas v reprezentácii je veľká pocta a som rád, že som tu. Verím, že ukážem, čo je v mojich silách,“ poznamenal Hranica.
Faerské ostrovy sú v skupine stále nezdolané. Všetky štyri zápasy remizovali a pre trest im bude v Košiciach chýbať Martin Agnarsson.
piatok, 13. novembra - 3. skupina C-divízie:
SLOVENSKO - Faerské ostrovy /20.45 SEČ, Košická futbalová aréna, Košice/
Rozhodcovia: Al-Emara - Valjakka, Lamppu (všetci Fín.)
predpokladané zostavy:
Slovensko: Greif - Valjent, Škriniar, Šatka, Hancko - Suslov, Duda, Rigo - Strelec, Boženík, Haraslín
Faerské ostrovy: Lamhauge - Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson, Davidsen - Samuelsen, Hellisdal, Turi, Sörensen - Justinussen
tabuľka 3. skupiny
1. SLOVENSKO 4 3 1 0 9:2 10
2. Faerské ostrovy 4 0 4 0 5:5 4
3. Moldavsko 4 1 1 2 3:8 4
4. Kazachstan 4 0 2 2 5:7 2
zostávajúci program SR v C-divízii Ligy národov:
pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy C-divízie Ligy národov s Faerskými ostrovmi (13. novembra o 20.45 h v Košiciach) a Kazachstanom (16. novembra o 16.00 h v Astane):
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)
SLOVENSKO - Faerské ostrovy /20.45 SEČ, Košická futbalová aréna, Košice/
Rozhodcovia: Al-Emara - Valjakka, Lamppu (všetci Fín.)
predpokladané zostavy:
Slovensko: Greif - Valjent, Škriniar, Šatka, Hancko - Suslov, Duda, Rigo - Strelec, Boženík, Haraslín
Faerské ostrovy: Lamhauge - Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, Edmundsson, Davidsen - Samuelsen, Hellisdal, Turi, Sörensen - Justinussen
tabuľka 3. skupiny
1. SLOVENSKO 4 3 1 0 9:2 10
2. Faerské ostrovy 4 0 4 0 5:5 4
3. Moldavsko 4 1 1 2 3:8 4
4. Kazachstan 4 0 2 2 5:7 2
zostávajúci program SR v C-divízii Ligy národov:
pondelok, 16. novembra: Kazachstan - SR /16.00, Astana/
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy C-divízie Ligy národov s Faerskými ostrovmi (13. novembra o 20.45 h v Košiciach) a Kazachstanom (16. novembra o 16.00 h v Astane):
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)