Slováci majú najviac trestných minút, Ramsay: Vylúčení je veľa

Riga 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti nazbierali po troch zápasoch najviac trestných minút na MS v Rige. Napriek tejto štatistike platnej po odohratí prvých pondelňajších zápasov sú však štvrtí najlepší v tabuľke inkasovaných gólov v oslabení. V jedenástich hrách v početnej nevýhode inkasovali len raz. Tréner SR Craig Ramsay však má o niektorých rozhodnutiach arbitrov pochybnosti.



Slováci nazbierali v troch dueloch 78 trestných minút, z toho 14 dvojminútových. Za také veľké číslo však môžu dva vyššie tresty. Prvý dostal v zápase s Českom (2:3) obranca Mislav Rosandič a druhý v dueli s Kanadou (1:2 sn) útočník Libor Hudáček. Ramsay však nebol spokojný s niektorými výrokmi arbitrov. Po stretnutí s Kanadou povedal: "Rozhodcovia radšej ani nechodili okolo našej striedačky. Nechceli nám to vysvetliť, mali svoj svet. Ale možno nechceli vedieť, čo im ten starý blázon povie. V zápase bolo vidieť, že Kanaďania mali päťminútovú presilovku a my maximálne dvojminútovú."



Napriek negatívnej štatistike však Slovákov zdobí hra v oslabení. V jedenástich inkasovali len jeden gól, na turnaji neinkasovali ani v troch skrátených presilovkách súpera o dvoch hráčov, z toho dvakrát proti Kanade. "Bolo neskutočné, koľko práce chlapci odviedli v oslabeniach. Museli sme promptne dávať dokopy jednotlivé formácie a to nebolo ľahké. Hráčov sme museli motivovať, aby vydržali. Vylúčení je veľa v každom zápase," dodal Ramsay.



V oslabení tréneri využívajú aj Matúša Sukeľa, slovenský útočník je po troch dueloch so 63:46 minútami vôbec najvyťaženejší hráč tímu. "Je to pre nás super, keď nedáme súperovi šancu vyhrať. Ak by sme s Kanadou inkasovali v oslabeniach, ťažko by sme mohli pomýšľať na bod. Musíme si zaklopať, že nám to v nich takto ide a verím že to pôjde aj naďalej," uviedol pre TASR.



Slováci majú po troch zápasoch v B-skupine štyri body, mrzí ich najmä prehra s Českom. "Zápasy boli tesné, bodov mohlo byť viac. Ja som stále presvedčený, že môžeme zdolať každého na turnaji. Musíme však pokračovať v našej hre," uzavrel Ramsay.







/vyslaný redaktor TASR/