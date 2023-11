Slováci majú postup na dosah. Podľa Pekaríka je to najťažší krok

Senec 12. novembra (TASR) - Slovenskú futbalovú reprezentáciu čaká podľa Petra Pekaríka najťažšia časť kvalifikácie na budúcoročné ME v Nemecku. Obranca síce do nadchádzajúceho zápasu proti Islandu nenastúpi pre kartový trest, no pripomenul, ako si v minulosti národný tím dokázal skomplikovať situáciu v závere kvalifikácii. Slovákom stačí na zaistenie postupu získať na Tehelnom poli jeden bod.



"Čaká nás posledný a najťažší krok. Počas predchádzajúcich úspešných kvalifikácii sme si vždy našu pozíciu skomplikovali. Teraz by sme si to chceli napraviť tým, že to vybojujeme doma. Vieme, čo chcem hrať, máme svoj plán a štýl. Najdôležitejšie bude nastavenie a koncentrácia," povedal Pekarík. Postup na prvý veľký šampionát vybojovalo Slovensko v októbri 2009 v Poľsku. V kvalifikácii na MS 2010 v Chorzowe triumfovali 1:0 po vlastnom góle Seweryna Gancarczýka. Miestenka na premiérový kontinentálny šampionát vo Francúzsku (2016) prišla po triumfe 4:2 v Luxembursku a na ten predošlý išiel slovenský tím po triumfe 2:1 pp v baráži na trávniku Severného Írska.



Nemožnosť svojho účinkovania v dueli ho trápi, na tribúne bude podľa vlastných slov nervóznejší než na ihrisku. "Vnímam to veľmi ťažko, sú to veľké a nezabudnuteľné zápasy. Mrzí ma, že mám stopku a nebudem môcť zasiahnuť. Na tribúne budem oveľa nervóznejší, dúfam, že to zvládnem a že to zvládnu najmä chalani," povedal Pekarík. Spolu s Jurajom Kuckom sú jediní dvaja hráči v nominácii, ktorý zažili aj predošlé tri vrcholové šampionáty. "Veľmi si prajem odohrať ešte jeden šampionát, ktorý by bol zhodou okolností v Nemecku, krajine, kde pôsobím pätnásť rokov," dodal obranca Herthy Berlín.



Silu nadchádzajúceho súpera vidí v tímovosti a húževnatosti. "Island je veľmi silný najmä svojou tímovosťou, o čom sme sa presvedčili aj v prvom vzájomnom zápase u nich. V úvode si vytvorili dobré gólové príležitosti, neskôr už bol duel v našej réžii a tak by to malo byť aj teraz. Je to súper, ktorý hrá do poslednej minúty a nevzdáva sa," povedal 37-ročný zadák. Húževnatosť Islanďanov sa môže vo štvrtok ukázať nielen v rámci zápasu, ale aj celej skupiny. Na Tehelnom poli bojujú o udržanie postupových nádejí, na ktoré potrebujú vyhrať. "Žiadny zápas v kvalifikácii nebol jednoduchý a ten štvrtkový nebude výnimka. V tejto kvalifikácii sme sa presvedčili, že ľahký súper už nie neexistuje. Budú sa biť o poslednú šancu, ale my sa musíme pozerať sami na seba," povedal Pekarík pre TASR.



Slováci sú v J-skupine na druhom mieste so šestnástimi bodmi za stopercentným Portugalskom. Na tretie Luxembursko majú náskok päť bodov, na Island o jeden viac. Výkop nadchádzajúceho stretnutia je vo štvrtok o 20.45 h. V rovnakom čase ukončia Slováci svoje pôsobenie v kvalifikácii o tri dni neskôr na pôde Bosny a Hercegoviny.