Slováci majú prvú výhru pod Országhom, Nemcov zdolali 4:0

Kaufland Challenge 2025 v Piešťanoch:



Slovensko - Nemecko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)



Góly: 5. Kukuča (Sukeľ, Takáč), 30. Čajkovič (Ivan, Krištof), 35. Kukuča (Minárik, Laurenčík), 37. Čajkovič (Žiak, Ivan). Rozhodcovia: Baluška, Štefik - Pribula, Stanzel, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2556 divákov.



Slovensko: Húska - Žiak, Ivan, Laurenčík, Hlaváč, Romaňák, Petrovický, Královič, Golian - Čajkovič, Krištof, Kašlík - Faško-Rudáš, Sukeľ, Takáč - Nemec, Roman, Hrehorčák - Kukuča, Minárik, Krajčovič



Nemecko: Franzreb - Fohrler, Kälble, Bittner, Ugbekile, Zimmermann, Klein, Wirt, Karrer - Kastner, Hager, Krämmer - Ehl, Leonhardt, Rieder - Schinko, Pfaffengut, Varejcka - Fleischer, Brunnhuber, Kechter

Piešťany 17. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia uzavrela podujatie Kaufland Challenge 2025 víťazne. Na štadióne v Piešťanoch si slovenský výber pod vedením trénera Vladimíra Országha poradil s Nemeckom hladko 4:0. Slováci sa najbližšie stretnú budúci týždeň v Porube s Českom.Slovákov čakajú ešte ďalšie dva dvojzápasy v rámci prípravy na MS. Počas budúceho týždňa (24. a 25. apríla) si zmerajú sily v Porube s úradujúcimi majstrami sveta Čechmi. Prípravu na šampionát vo švédskom Štokholme a dánskom Herningu uzavrú dvoma domácimi súbojmi s Francúzmi vo Zvolene (2. a 3. mája).Prvá tretina nepriniesla príliš atraktívny hokej. Slováci síce začali podobne aktívne ako v stredu, no strelecká aktivita oboch tímov bola minimálna. Jedna z mála šancí prišla v závere prvej presilovej hry a Slováci tri sekundy po jej skončení otvorili skóre zásluhou Andreja Kukuču, ktorý sa strelecky presadil aj v stredu.Slovenský výber mohol odskočiť v 24. minúte na rozdiel dvoch gólov, keď puk za bránkovú čiaru pretlačil Hrehorčák. Pri prechode do útočného pásma však odhalili rozhodcovia hru vysokou hokejkou a gól neuznali po trénerskej výzve nemeckej striedačky. Slovákov to však mrzieť nemuselo, v polovici zápasu zaznamenal svoj premiérový presný zásah v národnom tíme Čajkovič a v 35. minúte pridal druhý gól v zápase Kukuča. Druhýkrát sa v 37. minúte presadil aj Čajkovič a domáci viedli 4:0. Slováci si už pohodlný náskok postrážili. Potešil aj výkon brankára Húsku, ktorý pôsobil istejším dojmom ako v stredu Rybár a odmenou mu bolo čisté konto.