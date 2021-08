Slováci majú Slovincom čo vracať, Kek: Silný súper

kvalifikácia MS 2022, H-skupina:



streda 1. septembra: Slovinsko - SR (Ľubľana, 20.45)



Rozhodujú: István Kovács - Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (všetci Rum.)



pravdepodobné zostavy:



Slovinsko: Oblak - Stojanovič, Mevlja, Blažič, Skubic - Bijol, Štulac - Iličič, Kurtič, Zajc - Šporar

Slovensko: Kuciak - Pekarík, Šatka, Škriniar, Hancko - Lobotka, Hromada - Kucka, Hamšík, Mak - Schranz

Bratislava 31. augusta (TASR) - Druhý kvalifikačný trojzápas o postup na MS 2022 odštartujú slovenskí futbalisti v stredu v Slovinsku. Tréner Štefan Tarkovič nepredpokladá, že najbližšie zápasy výrazne zmenia tabuľku, Slovákom v nej momentálne patrí tretie miesto so ziskom päť bodov.Slovenských reprezentantov čakajú v priebehu prvého septembrového týždňa tri zápasy kvalifikácie, po Ľubľani (20.45) privítajú doma na Národnom futbalovom štadióne Chorvátsko (v sobotu 4. septembra) a Cyprus (v utorok 7. septembra). Tarkovič nominoval na duely aj dvoch nováčikov, po prvý raz sa v národnom tíme objavia brankár František Plach z Piastu Gliwice a obranca Vernon De Marco zo Slovana Bratislava.Na štadióne Stožice budú chýbať zranení obranca Tomáš Hubočan a stredopoliar Ján Greguš. Oproti kádru, ktorý sa predstavil na ME, chýba aj útočník Michal Ďuriš, ktorý sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru. Hrať by však mali stredopoliari Marek Hamšík a Stanislav Lobotka, s ich aktuálnou formou je Tarkovič spokojný: "."Slováci sa stretli so Slovinskom naposledy v sezóne 2016/2017. V kvalifikácii o MS 2018 zvíťazili v Ľubľani domáci po góle Kronavetera 1:0, rovnakým výsledkom sa skončila aj odveta v Trnave. Slovenskí futbalisti triumfovali vďaka vlastnému gólu Mevlju. V bojoch o účasť na MS sa obe krajiny stretli aj v sezóne 2008/2009. V Maribore Slovinci uspeli po dvoch góloch Novakoviča 2:1, za Slovákov sa presadil Jakubko. V odvete na bratislavskom Tehelnom poli zvíťazili Slovinci 2:0 po góloch Birsu a Pečnika.Tarkovič pred nadchádzajúcimi duelmi uviedol, že očakáva veľmi tesné a vyrovnané súboje: "Slovinci sa pred zápasom zišli v meste Brdo. Tréner Matjaž Kek má v kádri aj mladého, iba 18-ročného útočníka Salzburgu Benjamina Šeška, ktorý v stredu prispel jedným gólom k postupu mužstva do hlavnej fázy Ligy majstrov. Dobrú formu má aj obranca Petar Stojanovič, ktorý v sobotnom ligovom zápase pomohol Empoli zdolať favorizovaný Juventus na jeho pôde. "," povedal Kek.Zápas v Ľubľane povedú arbitri z Rumunska, hlavným rozhodcom bude István Kovács. Priamy prenos odvysiela RTVS na Jednotke.