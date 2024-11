Slováci mali na dosah skalp Španielov. Veľká škoda, hovorí Naglič

Na snímke tím Slovenska (vpravo) a družstvo Španielska (vľavo) stoja počas hymien pred zápasom 3. kola C-skupiny kvalifikácie ME 2025 v basketbale mužov Slovensko - Španielsko v Bratislave v piatok 22. novembra 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 23. novembra (TASR) – Slovenský basketbal zažil v piatok jeden z najvýznamnejších večerov v ére samostatnosti, mužská reprezentácia čelila úradujúcim majstrom Európy Španielom vo vypredanej Tipos aréne pred rekordnou návštevou 10.046 divákov. Slováci boli na dosah cenného víťazstva, ale po dvojnásobnom predĺžení a výsledku 72:76 zavládlo obrovské sklamanie z neúspechu a možnosti prvej výhry v kvalifikácii majstrovstiev Európy 2025.Bez nadnesenia možno povedať, že išlo o basketbalový sviatok, ktorému prislúchala nálepka „zápas desaťročia“. O takmer 1500 fanúšikov sa podarilo napokon prekonať doterajší divácky rekord, ktorý držal euroligový duel Good Angels Košice – Tango Bourges Basket z roku 2013. O to viac bude mrzieť, že Slováci boli doslova sekundu od toho, aby uspeli proti šiestemu najlepšiemu tímu sveta podľa rebríčku Svetovej basketbalovej federácie (FIBA) a jednému z najdekorovanejších tímov Európy. „“ zhodnotil pre TASR s 23 bodmi najlepší strelec Slovákov Vladimír Brodziansky.Slovenský tím urobil za posledné obdobie obrovský herný a záujmový progres. Zápasy predkvalifikácie, v ktorých sa hralo občas i pred trojcifernou návštevou, nahradil vypredaný prevažne hokejový stánok a napokon to nebolo len o „odohraní“ zápasu s papierovým favoritom, ale naskytla sa reálna možnosť zaznamenať jeden z najväčších úspechov v ére samostatnosti.“ povedal otvorene v pozápasovom rozhovore reprezentačný tréner Aramis Naglič.Jeho tím sa vyhrabal z 13-bodového manka, v správnej chvíli otočil duel na svoju stranu a už v riadnom hracom čase mohol dosiahnuť úspech. Dobre sa vyvíjalo aj prvé predĺženie, kým neprišiel osudný moment v poslednej sekunde.“ vyjadril sa kapitán slovenského tímu Šimon Krajčovič.Slovensko viedlo štyri desatiny sekundy pred koncom prvého predĺženia 67:64 a nič nenasvedčovalo tomu, že by významný triumf a prvé víťazstvo v kvalifikácii ME 2025 mohlo prekĺznuť pomedzi prsty. Lenže Santi Yusta predviedol z pohľadu Španielov magický moment a razom sa z víťazných emócií išlo do druhého predĺženia, v ktorom už hostia ukázali svoje skúsenosti z podobných duelov.“ vyhlásil Naglič.Prehra Slovákov z pohľadu výnimočného basketbalového večera bola a bude ešte dlho bolestivá, koncovka prvého predĺženia už totiž obletela basketbalovú Európu a dlho sa bude o nej diskutovať. Nádeje na postup na budúcoročný európsky šampionát sa výrazne zmenšili, ale potlesk od 10-tisíc fanúšikov je pozitívnym signálom a impulzom pre slovenský basketbal.dodal rozohrávač Mário Ihring.Slovensko je tak v C-skupine kvalifikácie ME 2025 na štvrtom mieste, na konte má aktuálne tri prehry. V pondelok 25. novembra o 20.00 h ho opäť čaká Španielsko, v tomto prípade na palubovke súpera.