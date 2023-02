Slováci musia zdolať Dánsko, Krajčovič: Nejdeme na výlet

Širšia nominácia Slovenska na zápas predkvalifikácie ME 2025 proti Dánsku (26. februára):



hráči: Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Nem.), Samuel Volárik, Martin Danielič (obaja BC Komárno), Dalibor Hlivák, Michael Fusek, Viktor Juríček (všetci Spišskí Rytieri), Martin Bachan, David Abrhám (obaja Patrioti Levice), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Marek Doležaj (WWU Baskets Münster/Nem.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Dávid Novák (ERA Basketbal Nymburk/ČR), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona/Šp.), Timotej Malovec (OKK Belehrad/Srb.)

realizačný tím:



hlavný tréner: Aramis Naglič



asistenti trénera: Michal Madzin, Zlatko Jovanovič



asistent zodpovedný za skauting a videoanalýzu: Maroš Helmecy



manažér: Miroslav Páleník



generálny manažér: Michal Ondruš



kondičný tréner: Enriko Smák



fyzioterapeut: Juraj Sluka



lekár: MUDr. Richard Demovič

Program D-skupiny predkvalifikácie ME 2025:



nedeľa 26. februára:



15.30 h: Dánsko – Slovensko (Nästved)



18.00 h: Nórsko – Severné Macedónsko (Oslo)

Tabuľka D-skupiny:



1. S. Macedónsko 5 4 1 357:334 9



2. SLOVENSKO 5 3 2 367:365 8



3. Nórsko 5 2 3 339:338 7



4. Dánsko 5 1 4 355:381 6

Nästved 25. februára (TASR) - Až v záverečný hrací deň sa rozhodne, či sa podarí basketbalistom Slovenska postúpiť z druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2025. K naplneniu tohto cieľa potrebujú vyhrať v nedeľu v Dánsku, pričom Nóri musia zdolať Severné Macedónsko.Slovenský výber má v D-skupine silný záver, po dvoch úvodných prehrách zaznamenal vo štvrtok v Leviciach už tretie víťazstvo za sebou. Nad doterajším suverénom skupiny, Severným Macedónskom triumfoval 82:73, čím mu pripravil vôbec prvú prehru v "déčku" a Balkánci tak nespečatili svoj postup v predstihu.vyhlásil pred záverečným zápasom pivot Vladimír Brodziansky.povedal rozohrávač Šimon Krajčovič.Dánsko už v novembri prišlo o možnosť zapojiť sa do boja o postup. Pred februárovým asociačným termínom bolo na poslednom mieste D-skupiny s bilanciou štyroch prehier a žiadneho víťazstva. V severskom derby si aspoň čiastočne napravilo chuť, Nórsko zdolalo 69:61. Zverenci trénera Aramisa Nagliča si na svojho posledného súpera v tejto fáze predkvalifikácie ME 2025 veria. V Nästvede chcú jednoznačne uspieť a večer netrpezlivo čakať, čo sa udeje v Oslu. Súpera z Jutského polostrova dokázali doma zdolať 74:70.dodal Krajčovič.ovedal kouč slovenskej reprezentácie.Slováci nastúpia do zápasu s pravdepodobne rovnakou zostavou, ako tomu bolo v Leviciach. Stretnutie v Dánsku sa začne v nedeľu o 15.30 h a v priamom prenose ho odvysiela televízia JOJ Šport.