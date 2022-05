Slováci na 8. mieste, v semifinále Fínsko - USA, Kanada - Česko

Semifinále, sobota 28. mája /Tampere/:

13.20 SELČ: Fínsko - USA

17.20 SELČ: Kanada - Česko



Poradie na 5. až 16. mieste na MS:



5. Švajčiarsko, 6. Švédsko, 7. Nemecko, 8. SLOVENSKO, 9. Dánsko, 10. Lotyšsko, 11. Rakúsko, 12. Francúzsko, 13. Nórsko, 14. Kazachstan, vypadli: 15. Taliansko, 16. Veľká Británia



z A-skupiny I. divízie MS postúpili: Slovinsko, Maďarsko



IIHF z MS v Helsinkách vylúčila tímy Ruska a Bieloruska pre inváziu na Ukrajinu.

Tampere 26. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti obsadili na 85. MS vo Fínsku rovnako ako vlani 8. miesto. Druhý rok za sebou sa prebojovali do štvrťfinále, no neuspeli v ňom. Vlani v Rige podľahli USA vysoko 1:6, tentokrát nestačili v Tampere na domácich Fínov a prehrali 2:4. Slováci predtým čakali na postup do štvrťfinále osem rokov.Fíni sa v sobotňajšom semifinále stretnú s USA (13.20 SELČ), v druhom súboji proti sebe nastúpia hráči Kanady, ktorí ako jediní postúpili z helsinskej A-skupiny, a Česi (17.20 h). Oba súboje sa hrajú v Nokia Aréne v Tampere. Časový harmonogram po štvrťfinálových zápasoch potvrdil direktoriát turnaja.Na piatom mieste sa umiestnilo Švajčiarsko, šieste je Švédsko, siedme Nemecko a ôsme Slovensko. Vlani boli zverenci trénera Craiga Ramsayho takisto ôsmi a na rovnakej pozícii skončili aj pri predchádzajúcej účasti vo štvrťfinále v Helsinkách 2013.