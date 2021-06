Slováci na 8. mieste, v semifinále USA - Kanada, Fínsko - Nemecko

Semifinále MS, sobota 5. júna /Aréna Riga/:



13.15 SELČ: USA - Kanada

17.15 SELČ: Fínsko - Nemecko



Poradie na 5. až 16. mieste na MS:



5. Tím Ruského olympijského výboru (ROC), 6. Švajčiarsko, 7. Česko, 8. SLOVENSKO, 9. Švédsko, 10. Kazachstan, 11. Lotyšsko, 12. Dánsko, 13. Nórsko, 14. V. Británia, 15. Bielorusko, 16. Taliansko

/nikto nevypadáva z A-kategórie/

Riga 1. júna (TASR) - Slovenskí hokejisti obsadili na 84. MS v Rige 8. miesto. Po ôsmich rokoch sa predstavili vo štvrťfinále, no podľahli v ňom hráčom USA vysoko 1:6. Američania sa v sobotňajšom semifinále stretnú v zámorskom derby s Kanadou (13.15 h), Fínsko vyzve Nemecko (17.15 h). Oba súboje sa hrajú v Aréne Riga.Medzi najlepšiu štvoricu tak postúpili len tímy z B-skupiny. Nemecko zdolalo Švajčiarsko 3:2 po predĺžení a nájazdoch. Tretí tím B-skupiny prehrával s druhým družstvom z Áčka v poslednej minúte riadneho hracieho času 1:2, no pri hre bez brankára vyrovnal Leon Gawanke a v nájazdoch rozhodol efektným zakončením Marcel Noebels. Do semifinále sa prebojoval aj štvrtý tím z B-skupiny Kanada, ktorá rozhodla derby s Ruskom (2:1 pp) peknou kombinačnou akciou v tretej minúte predĺženia. Gól strelil Andrew Mangiapane. V poslednom štvrťfinále vyhralo Fínsko nad Českom vďaka pevnej defenzíve a gólu Jereho Innalu z 33. minúty.Na piatom mieste sa tak umiestnil tím Ruského olympijského výboru, šieste je Švajčiarsko, siedme Česko a ôsme Slovensko. Na rovnakej pozícii skončilo aj pri poslednej účasti vo štvrťfinále v Helsinkách 2013.