Slováci na bronz nedosiahli, s favorizovaným Švédskom prehrali 0:4

MS do 18 rokov - zápas o 3. miesto /Espoo/:

Švédsko - SLOVENSKO 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)



Góly: 50. Pettersson (Freij, Fernström), 57. Fernström (Berglund), 59. Freij (Berglund, Pettersson), 60. Eklund. Rozhodovali: Burzminski, Gour (obaja Kan.) - Ankerst Jerne (Dán.), Mäkinen (Fín.), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Švédsko: Härenstam – Annborn, Sahlin Wallenius, Öhrqvist, Freij, Eliasson, Gustafsson, Wernquist – Pettersson, Berglund, Fernström – Eklund, Eriksson, Nordlund – Sterner, Orrsten, Hesselvall – Wozniak, Lindberg, Toresson

SR: Lenďák - Radivojevič, Fabuš, Húževka, Beluško, Ličko, Kupec, Zubek, Kalman - Tomík, Pobežal, Straka - Chrenko, Pitka, Nemec - Chovan, Šatan, Svrček - Liščinský, Vrtiel, Maruna

Espoo 5. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Fínsku konečné štvrté miesto a zopakovali tak svoje umiestnenie spred roka. V nedeľnom súboji o bronz v Espoo podľahli Švédsku 0:4, keď všetky góly inkasovali až v tretej tretine. Nenadviazali tak na medailové pozície slovenskej osemnástky zo šampionátov v roku 1999 (bronz) a 2003 (striebro).Zverenci trénera Martina Dendisa držali s favoritom dlho bezgólový stav najmä zásluhou parádneho výkonu brankára Alana Lenďáka a obetavosti v defenzíve. O triumfe obhajcov striebra rozhodol až v 50. minúte útočník Lucas Pettersson a gólové poistky potom pridali Melvin Fernström, Alfons Freij a Victor Eklund. Slováci boli na strely aktívnejší 36:29, no ani raz nedokázali prekonať brankára Lovea HärenstamaMladí Slováci postúpili medzi elitné kvarteto na svetovom šampionáte osemnásťročných druhýkrát za sebou. Vlani vo Švajčiarsku prehrali s Kanaďanmi v zápase o 3. miesto 3:4 po predĺžení. Tentoraz sa do bojov o cenné kovy dostali vďaka štvrťfinálovému triumfu nad Českom (3:2), v semifinále potom podľahli USA jednoznačne 2:7.Vo finále od 17.00 SELČ nastúpili proti sebe v zámorskom derby obhajcovia titulu z USA a Kanada.Švédi boli v úvode aktívnejší, ale vo viacerých príležitostiach nedokázali prekonať Lenďáka. Slováci čakali na šance z brejkov, no defenzíva severského tímu bola pozorná. V 7. minúte dostali zverenci Dendisa šancu hrať svoju prvú presilovú hru, Beluško viackrát ohrozil brankára Härenstama, ten svoj tím podržal. Favorit mohol otvoriť skóre duelu v 17. minúte, Fernström našiel úplne voľného Berglunda, no ten netrafil puk pred odkrytou bránkou. Slováci nevyužili v závere prvej časti ďalšiu presilovku pri vylúčení Walleniusa, do kabín sa teda išlo za bezgólového stavu so streleckou prevahou na strane slovenského tímu (12:9).Na začiatku druhej periódy preveril Lenďáka nebezpečnou strelou Freij a o chvíľu neskôr putoval na trestnú lavicu Vrtiel za podrazenie. "Tri korunky" početnú výhodu nevyužili, no dostali sa do hernej pohody a herne mali navrch. Slováci aj vďaka Lenďákovi a obetavosti v defenzíve držali nerozhodné skóre, platilo to aj po koncovke Orrstena v polovici stretnutia. Na druhej strane brankára Härenstama preveril Beluško. Švédi boli blízko k úvodnému gólu v 37. minúte, strelu Erikssona však zastavila ľavá žŕdka slovenskej bránky. Do brejku sa o chvíľu neskôr rútil Maruna, ale nedostal sa do dobrej streleckej pozície. V 39. minúte Švédi skórovali po zakončení Petterssona, ale po trénerskej výzve gól neplatil pre predchádzajúci ofsajd.Pettersson mal na hokejke gól aj v prvej minúte tretej časti, no za Lenďáka zaskočil na bránkovej čiare v poslednej chvíli útočník Straka. Slováci sa vymanili z tlaku po vylúčení švédskeho útočníka Toressona, no v ich presilovke sa nejali pokusy Radivojeviča, Pobežala a neskôr ani Svrčeka. Nordlund potom krúžil v slovenskom pásme, jeho koncovka spomedzi kruhov nebola dostatočne presná. Skóre sa zmenilo až v 50. minúte, keď snahu Švédov korunoval presnou strelou Pettersson - 1:0. Slováci sa potom snažili o vyrovnanie, ale Härenstam neinkasoval ani z hokejok Beluška, Pobežala, či Radivojeviča. Sedem minút pred koncom musel ísť na trestnú lavicu Freij a slovenský tím opäť neúspešne ostreľoval bránku súpera. Skóre sa zmenilo na druhej strane, keď Fernström pridal v 57. minúte poistku na 2:0. Viac ako tri minúty pred koncom kouč Dendis odvolal brankára Lenďáka, no tlak jeho tímu zastavilo vylúčenie Pobežala a presilovku využil Freij. Skóre ešte 37 sekúnd pred sirénou uzavrel Eklund na 4:0.