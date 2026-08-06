< sekcia Šport
Slováci na Hlinka Gretzky Cupe zdolali Švajčiarov 6:2
Hrdinom duelu bol Tomáš Selič, ktorý strelil štyri góly a na ďalšie dva prihral.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Edmonton 6. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom stretnutí na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup a živia nádej na postup do semifinále. V stredajšom zápase v Edmontone zdolali Švajčiarsko 6:2. Hrdinom duelu bol Tomáš Selič, ktorý strelil štyri góly a na ďalšie dva prihral.
V 14. minút odpovedal na úvodný gól Thurlera a v 29. minúte poslal Slovákov do vedenia. Švajčiari dokázali odpovedať už po 17 sekundách, no ich súperi rozhodli na prelome druhej a tretej tretiny. Minútu a 20 sekúnd pred prestávkou ich poslal späť do vedenia Válek a 49 sekúnd po nej upravil na 4:2 Kalousek. Švajčiari už odpoveď nenašli a v závere upravil dvakrát do prázdnej bránky opäť Selič.
Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie tímy do semifinále. Mužstvá umiestnené na 3. priečkach nastúpia o 5. miesto. Tímy na posledných 4. priečkach budú hrať o konečné 7. miesto.
V 14. minút odpovedal na úvodný gól Thurlera a v 29. minúte poslal Slovákov do vedenia. Švajčiari dokázali odpovedať už po 17 sekundách, no ich súperi rozhodli na prelome druhej a tretej tretiny. Minútu a 20 sekúnd pred prestávkou ich poslal späť do vedenia Válek a 49 sekúnd po nej upravil na 4:2 Kalousek. Švajčiari už odpoveď nenašli a v závere upravil dvakrát do prázdnej bránky opäť Selič.
Z dvoch štvorčlenných tabuliek postúpia po dva najlepšie tímy do semifinále. Mužstvá umiestnené na 3. priečkach nastúpia o 5. miesto. Tímy na posledných 4. priečkach budú hrať o konečné 7. miesto.
Hlinka Gretzky Cup hráčov do 18 rokov
A-skupina:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Góly: 14. Selič, 29. Selič (Hodovský, Lazovský), 39. Válek (Selič, Botka), 41. Kalousek (Válek, Selič), 57. Selič (Vaško), 60. Selič (Lazovský, Válek) - 11. Thürler (Rosa, Weber), 29. Ulrich (Neuenschwander)
SR: Husár - Botka, Vasko, Hoďovský, Pikna, Čongrády, Klačanský, Škripec - Ozogány, Válek, Selič - Lazovský, Rychlík, Kalousek - Halaš, Melicherik, Domonkos - Suja, Matula, Šimončič - Pisarčík
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 13:4 6
2. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 10:12 4
3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 12:19 3
4. Švédsko 2 0 1 0 1 10:10 2
A-skupina:
SLOVENSKO - Švajčiarsko 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)
Góly: 14. Selič, 29. Selič (Hodovský, Lazovský), 39. Válek (Selič, Botka), 41. Kalousek (Válek, Selič), 57. Selič (Vaško), 60. Selič (Lazovský, Válek) - 11. Thürler (Rosa, Weber), 29. Ulrich (Neuenschwander)
SR: Husár - Botka, Vasko, Hoďovský, Pikna, Čongrády, Klačanský, Škripec - Ozogány, Válek, Selič - Lazovský, Rychlík, Kalousek - Halaš, Melicherik, Domonkos - Suja, Matula, Šimončič - Pisarčík
tabuľka:
1. Kanada 2 2 0 0 0 13:4 6
2. SLOVENSKO 3 1 0 1 1 10:12 4
3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 12:19 3
4. Švédsko 2 0 1 0 1 10:10 2