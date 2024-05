Slováci na kemp aj s nováčikmi, k tímu sa vrátil kapitán Škriniar

Bratislava 31. mája (TASR) - Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona zaradil na záverečný kemp pred ME do 32-člennej nominácie aj troch nováčikov. Na sústredení v rakúskom Bad Erlachu sa zúčastnia aj nováčikovia Dominik Hollý, Matúš Kmeť a Tomáš Rigo. V opačnej pozícii bude kapitán Milan Škriniar, ktorý ide s národným tímom na tretie ME. Vrátil sa prvýkrát od novembra, keďže laboroval so zranením členka.







Calzona je na lavičke reprezentácie od augusta 2022. V predstihu s ňou postúpil na tohtoročné EURO a v tomto procese niekoľkokrát povolal do národného tímu aj nováčikov. Dvadsaťročný stredopoliar Hollý pôsobí v Jablonci. Kmeť hrá v AS Trenčín najmä ako pravý obranca, no dokáže operovať aj na krídle i pozícii ofenzívneho stredopoliara. V českej najvyššej lige hrá aj Rigo, stredopoliar oblieka dres Baníku Ostarava. "Veľa mladých hráčov už s nami bolo, takže pokračujeme v našej práci. Popri tom zapracuvávame aj ďalších, postupne sa stávajú súčasťou mužstva," uviedol na piatkovej tlačovej konferencii Calzona.







Jeho tím absolvuje kemp v blízkosti Viedenského Nového Mesta, kde ho čaká v stredu aj prípravný zápas proti San Marínu. "Sme blízko Slovenska a je tam väčší pokoj, sme odstrihnutí od všetkého. Tamojšie zázemie je na vysokej úrovni. Musíme veľa pracovať, budeme tam trocha izolovaní, ale o to lepšia skupina môže vzniknúť po ľudskej stránke. Musíme sa pripraviť na ME, kde budeme papierovo na 21. mieste, čo znamená, že pod nami sú len tri tímy," povedal Calzona. Tím absolvoval bez neho neoficiálny kemp v Šamoríne, keďže kormidelník mal ešte klubové povinnosti v Neapole. Na tomto sústredení pôsobil v obmedzenom režime pre zranenie Juraj Kucka.



"Urobil obrovský kus roboty, aby sa dal čím skôr dokopy. Za to mu ďakujem, lebo je naozaj dôležitý hráč, osobnosť a profesionál. Spolu s doktormi budeme riešiť, kedy bude ten moment, aby mohol nastúpiť. Samozrejme musíme obmedziť všetky veci, ktoré by ho mohli dostať tam, kde bol predtým," zhodnotil "Kucovu" situáciu Calzona. Skúsený stredopoliar vynechal záverečné štyri zápasy v majstrovskom Slovane, naposledy hral pred vyše mesiacom.







Reč prišla aj na ofenzívu a efektivitu pred súperovou bránou. Pod Calzonom dostával celú kvalifikáciu priestor Róbert Boženík, ktorý prelomil v jej záverečnom stretnutí v Bosne a Hercegovine vyše dvojročný strelecký pôst. V uplynulej sezóne vsietil dokopy desať gólov v 34 zápasoch za Boavistu, ktorej pomohol k udržaniu sa v najvyššej portugalskej súťaži. "Ja som spokojný s tím ako 'Božo' pracuje, pre mužstvo robí veľmi veľa. V Boaviste mal veľmi dobrý rok a po tejto stránke som spokojný. Dôverujem mu," povedal taliansky kouč na adresu Boženíka. Do nominácie sa vrátil prvýkrát od novembra aj David Strelec, ktorý bol naposledy s tímom počas postupového zápasu proti Islandu (4:2), no do hry nezasiahol. "Má kvalitu, musí pochopiť len to, že futbal je jeho práca. Musí pochopiť, že prísť do reprezentácie je iné, aké hrať s kamarátmi niekde v parku futbal. Ako hráč má obrovskú kvalitu," okomentoval mladého útočníka tréner.



Škriniar má za sebou prvú sezónu v Paríži Saint-Germain. K zraneniu členka prišiel začiatkom roka vo finále francúzskeho Superpohára proti Toulouse (2:0) a na ihrisko sa vrátil prvýkrát koncom marca. "Veľmi sa teším, keďže som nemohol byť na predošlom zraze. Tím som nevidel od novembra a čaká nás pekné obdobie, kde budeme zdokonaľovať veci, na ktorých sme pracovali už v kvalifikácii," povedal 29-ročný stopér. V Bad Erlach môže podľa neho prísť ešte k väčšiemu stmeleniu kolektívu: "Nepovedal by som, že tam bude väčší pokoj. Podmienky máme vytvorené aj v Senci a Šamoríne. Budeme tam ale možno viac odstrihnutí a to ešte viac stmelí kolektív." V januári boli aj negatívnejšie vyhliadky, podľa ktorých mohol nehrať až do mája, čo by výrazne ohrozilo jeho účasť na ME. V PSG mal nakoniec aj tri zápasy s plnou minutážou. "Prvé informácie ma vystrašili, aj keď som vedel, že zranenie nebol tak bolestivé. Hovoril som si, že nie je možné, aby ma to držalo mimo takto dlho," dodal Škriniar.







S tímom odišiel do Bad Erlach v piatok. V stredu nastúpia Slováci vo Viedenskom Novom Meste proti San Marínu (18.00 h) a o štyri dni neskôr ich čaká v Trnave záverečný prípravný duel s Walesom (20.45 h). Samotné ME štartujú 14. júna, Slováci začnú o tri dni neskôr zápasom základnej E-skupiny proti Belgicku.