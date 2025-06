Slováci na ME 21 prehrali s Talianmi a prišli o šancu na postup

ME do 21 rokov



A-skupina



Trnava



Slovensko - Taliansko 0:1 (0:1)



Gól: 7. Casadei. Rozhodcovia: Minakovič - Borovič, Božovič (všetci Srb.), ŽK: Jakubko, L. Sauer - Zanotti, Ndour, Koleosho, 15.455 divákov.



SR 21: Belko - Kopásek, Jakubko, Obert, Javorček - Rigo, Nebyla, M. Sauer (66. Gajdoš) - Marcelli (58. Kaprálik), Suslov, L. Sauer (82. Hollý)



Taliansko 21: Desplanches - Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri - Fabbian (83. Kayode), Prati (82. Ghilardi), Ndour - Baldanzi (63. Pisilli), Casadei (63. Koleosho) - Gnonto (58. Ambrosino)

Trnava 14. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti budú chýbať vo štvrťfinále ME hráčov do 21 rokov. Na domácom šampionáte prehrali aj svoj druhý zápas A-skupiny, keď na Štadióne Antona Malatinského v Trnave podľahli rovesníkom z Talianska 0:1.Víťazný gól strelil v 7. minúte Cesare Casadei. Taliani sú po dvoch stretnutiach stopercentní a so šiestimi bodmi im v tabuľke patrí druhá priečka za Španielskom. To v sobotu triumfovalo nad Rumunskom 2:1 a na čele figuruje o skóre. Mladí Slováci uzavrú skupinovú fázu v utorok 17. júna o 21.00 h v Bratislave proti Rumunsku, v rovnakom čase sa v boji o prvé miesto stretnú Taliansko a Španielsko.Do štvrťfinále postúpia dva najlepšie tímy z každej zo štyroch skupín. Vyše dva týždne trvajúci šampionát vyvrcholí finálovým zápasom v sobotu 28. júna v Bratislave. Titul obhajujú mladí Angličania.Prvú príležitosť v zápase mali Slováci už v 5. minúte, Obertova hlavička po priamom kope Suslova však smerovala mimo bránku. Svoju prvú šancu vzápätí premenili Taliani. Po chybách Slovákov sa dostali do brejku a Casadei prekonal vybiehajúceho Belka strelou ku vzdialenejšej žrdi – 0:1. Nebezpečne pôsobila štandardka hostí v 18. minúte, no Baldanziho pokus spoza šestnástky smeroval vysoko nad bránu. Po polhodine hry si Slováci pýtali penaltu po páde Lea Sauera v pokutovom území, ale hlavný arbiter faul neodpískal a situácia sa skončila zblokovanou strelou Marcelliho. Na druhej strane to po štandardke skúšal hlavičkou Coppola a prvý zákrok v stretnutí si pripísal Belko. V prvom polčase to bol prevažne profesorský futbal s dokopy dvoma strelami na bránku.Po zmene strán Slováci prahli po vyrovnaní. Začiatkom druhej polovice sa ku strele dostal Marcelli a kreativitou sršal Mário Sauer. Do skvelej príležitosti poslal svojho brata Lea, ktorému však nevyšla hlavička a Desplanchesovu bránku z blízkej vzdialenosti minul. Domáci mali k dispozícii aj dva priame kopy, niekoľko šikovných prihrávok do šestnástky prišlo z pravej strany, no na strelu medzi tri žrde naďalej čakali. Taliani v druhom polčase „kúskovali“ hru, ošetrovať sa nechali viacerí hráči. Najväčšiu šancu mali Slováci v závere zápasu, priamy kop zahral z ľavej strany Rigo a hlavičku Oberta zastavil skvelým zákrokom Desplanches. V nadstavenom čase poslal Rigo výbornú prihrávku na Kaprálika, jeho strelu však zblokoval brániaci hráč. Napriek veľkému tlaku a ofenzívnej aktivite sa už domácim v závere nepodarilo vyrovnať a ich postupové nádeje vyprchali.