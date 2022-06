Slováci na ME postúpili do štvrťfinále, Gruzínsko zdolali 2:0

Osemfinále ME:

Slovensko - Gruzínsko 2:0 (1:0)

Góly: 14. Dzíbela, 50.+2 Bombicz

Rozhodovali: Ljumovič (Č. Hora), Kostandinov (Bulh.), Popovič (Č. Hora), Šik (ČR), ŽK: Ďuráči – Migratia, ČK: Bombicz (po 2. ŽK)



Slovensko: Pella – Kuhajdík, Mikluš, Beliš, Gere, Janič, Ďuráči, Rožník, Repa, Buchel, Dzíbela, Brestovanský, Bombicz, Paukner

Gruzínsko: Pchakadze – Svanidze, Ekizašvili, Koplatadze, Mirgatia, Aptsiauri, Gadelia, Berečikidze, Tevzadze, Zunturovi, Šamiladze, Kobaidze, Sardanašvili

Na snímke hráči Slovenska sa tešia z postupu do štvrťfinále po zápase osemfinále ME v malom futbale Slovensko – Gruzínsko v Košiciach 8.júna 2022. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 8. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale postúpili do štvrťfinále ME v Košiciach. V osemfinálovom zápase zdolali Gruzínsko 2:0 gólmi Dušana Dzíbelu a Adama Bombicza. Domáci sa vo štvrtkovom štvrťfinále stretnú s hráčmi Azerbajdžanu, ktorí si v osemfinále poradili s Izraelom 3:0.Prvú veľkú šancu zápasu mal v 4. minúte Rožník, ale v nádejnej pozícii netrafil loptu. Slovenský brankár Pella bol v prvom polčase opäť výrazná opora svojho tímu, no v 6. minúte ho od inkasovaného gólu zachránila žŕdka, ktorú trafil Aptsiauri. Na radosť početnej diváckej kulisy išli Slováci do vedenia v 14. minúte, keď Dzíbela zblízka prekonal gruzínskeho brankára - 1:0. V závere prvého polčasu mali šance Zuntorovi aj Paukner, ale skóre nezmenili.V úvode druhého dejstva sa do úniku dostal Mikluš, ale loptu nemal ideálne spracovanú a Pchakadzeho neprekonal. Gruzínci v druhom polčase zvýšili ofenzívnu aktivitu, ktorú podporilo aj niekoľko zaváhaní slovenskej obrany, no brankár Pella zmaril viacero šancí súpera. Gólovú poistku pridal v nadstavenom čase Bombicz, ktorý zakončil prečíslenie slovenského tímu - 2:0.