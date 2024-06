Slováci na ME v malom futbale zdolali Česko 3:1 a vyhrali C-skupinu

ME v malom futbale - C-skupina:



SLOVENSKO - Česko 3:1 (2:1)



Góly: 4. Kis, 19. a 50.+1 Jendrišek - 19. Laňka







ďalší výsledok:



Chorvátsko - Španielsko 2:2 (1:1)







konečná tabuľka C-skupiny:



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 19:5 9



2. ČR 3 2 0 1 9:8 6



3. Španielsko 3 0 1 2 7:12 1



4. Chorvátsko 3 0 1 2 6:16 1



Sarajevo 5. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na ME v Sarajeve. V utorok si poradili s Čechmi 3:1 a zabezpečili si postup do osemfinále z prvého miesta C-skupiny. Dvoma gólmi sa blysol bývalý futbalový reprezentant Erik Jendrišek.Slováci, ktorí odštartovali svoje účinkovanie na šampionáte vysokým triumfom 10:1 nad Chorvátskom a potom zdolali aj Španielsko 6:3, hrali proti federálnemu rivalovi o prvenstvo v skupine. Oba tímy už mali istý postup do vyraďovacej fázy pred vzájomným zápasom. Slovákom stačila na prvenstvo aj remíza, nenechali však nič na náhodu a od úvodu boli aktívni smerom dopredu. Dvojgólové vedenie síce do prestávky neudržali, no v druhom polčase brilantnou defenzívou nedovolili súperovi skórovať a Jendrišek gólom do prázdnej brány v nadstavenom čase spečatil ich triumf.Osemfinálové zápasy sú na programe v stredu, šampionát v metropole Bosny a Hercegoviny vyvrcholí v sobotu.