Slováci na ME17 podľahli v druhom zápase C-skupiny Talianom 0:2

C-skupina:



SLOVENSKO - Taliansko 0:2 (0:2)



Góly: 30. Camarda, 38. Liberali







Švédsko - Poľsko 2:2 (1:1)



Góly: 14. Antwi, 56. Bozicevic - 24. Adkonis, 67. Izunwanne

Paralimni 24. mája (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 17 rokov neuspeli vo svojom druhom vystúpení v C-skupine ME. V piatkovom dueli v cyperskom Achnase podľahli rovesníkom z Talianska 0:2. V úvodnom zápase v utorok zaznamenali Slováci bezgólovú remízu so Švédmi.Taliani sa dokázali strelecky presadiť už v prvom dejstve. V 30. minúte otvoril skóre Francesco Camarda, na ktorého o osem minút neskôr nadviazal Mattia Liberali. Zverenci trénera Branislava Fodreka odohrajú ďalší zápas na turnaji v pondelok 27. mája o 17.00 SELČ na rovnakom mieste proti Poliakom.Švédi zaznamenali v C-skupine remízu s poľským mužstvom 2:2. Zo štyroch štvorčlenných skupín postúpia do štvrťfinále prvé dva tímy z každej skupiny. Mužstvá na tretích a štvrtých miestach na šampionáte skončia.