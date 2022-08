Slováci na MS 20 prehrali s domácou Kanadou vysoko 1:11

MS20 v Edmontone - A-skupina:



SLOVENSKO - Kanada 1:11 (0:4, 1:4, 0:3)



Góly: 35. Kašlík (Myklucha, Nemec) - 7. Bedard (McTavish, Roy), 14. Cuylle (Greig, McTavish), 16. Othmann (Cuylle), 20. Zellweger, 22. Stankoven (Johnson, Cormier), 27. McTavish (Sebrango), 36. McTavish (Othmann, Cormier), 40. McTavish (Roy, Bedard), 44. McTavish (Othmann), 56. Roy (Dufour, Zellweger), 60. Ostapchuk (Roy, Dufour). Rozhodovali: Kika (ČR), Kova - Jusi, Špůr (ČR), vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



SR: Latkóczy (21. Bolo) - Petrovický, Kmec, Stripai, Štrbák, Groch, Žabka, Nátny, Bakala - Sýkora, Demek, Petrovský - Nemec, Myklucha, Kašlík - Jedlička, Dvorský, Faith - Kupčo, Honzek, Stümpel

Kanada: Garand - Zellweger, Sebrango, del Mastro, Cormier, Thompson, Seeley, O'Rourke - Roy, McTavish, Bedard - Stankoven, Johnson, Foerster - Greig, Ostapchuk, Dufour - Othmann, Desnoyers, Cuylle - Gaucher

tabuľka:



1. Kanada 2 2 0 0 0 16:3 6

2. Fínsko 2 1 1 0 0 10:4 5

3. Česko 2 1 0 1 0 8:8 4

4. Lotyšsko 2 0 0 0 2 3:11 0

-------------------------------

5. SLOVENSKO 2 0 0 0 2 5:16 0

Edmonton 12. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali aj vo svojom druhom zápase na MS v kanadskom Edmontone. V noci na piatok dostali od domáceho výberu debakel 1:11, čo je ich najvyššia prehra v histórii juniorských šampionátov. Slovákom patrí v tabuľke A-skupiny posledné piate miesto, keď nezískali ani bod."Javorové listy" rozhodli v podstate už v úvodnom dejstve, ktoré vyhrali 4:0. Ďalšie štyri góly pridali aj v druhej tretine, v ktorej zaznamenal čestný úspech Slovenska Matej Kašlík. V tretej časti zavŕšili dvojciferné víťazstvo. Najlepším hráčom domácich bol kapitán Mason McTavish, ktorý strelil štyri góly a pridal dve asistencie. Joshua Roy mu sekundoval s bilanciou 1+3.Zverencov trénera Ivana Feneša čaká rozhodujúci zápas o postup do štvrťfinále proti Lotyšsku už o necelých 24 hodín. Účinkovanie v A-skupine zakončia 14. augusta o 20.00 SELČ proti Fínsku.Slováci držali nerozhodné skóre s veľkým favoritom zápasu len do siedmej minúty. Kanada však mohla otvoriť skóre už po 60 sekundách, no Latkóczy výborne zasiahol proti strele Bedarda i dorážke McTavisha. V 6. minúte si poradil aj s nájazdom Johnsona, ale o minútu neskôr už nestačil na Bedarda, ktorý predviedol rýchlu akciu s McTavishom. Vo ôsmej minúte mohol znížiť Jedlička, keď išiel sám na bránku, jeho strelu medzi betóny si Garand postrážil. Slováci si potom zahrali v početnej výhode, no nevyužili ju a deväť sekúnd po jej konci prehrávali už 0:2. Medzi betóny Latkóczyho trafil Cuylle. V závere prvého dejstva pridali dva góly ešte Othmann a Zellweger, druhý platil aj po "coach challenge" slovenského trénera.Do druhej časti prišiel do bránky Boľo, no čisté konto mu vydržalo len minútu, keď ho z dorážky prekonal Stankoven. Kanaďania aj naďalej dominovali, boli jasne lepší vo všetkých herných činnostiach a vytvárali si šancu za šancou. Šiesty gól pridal v 27. minúte kapitán McTavish po prečíslení štyroch na brankára. Slováci takto prepadli v obrane ešte niekoľkokrát, ale v 35. minúte sa im podarilo streliť čestný gól. Postarala sa oň druhá slovenská lajna, tretíkrát na turnaji sa presadil Kašlík, ktorý z dorážky zakončil svoju vlastnú akciu od mantinelu - 1:6. Záver tretiny však patril domácim, McTavish skompletizoval hetrik a Kanada išla do šatne s náskokom 8:1.V treťom dejstve sa duel už len dohrával, no "javorové listy" príliš nepoľavili a od jej úvodu sa tlačili pred bránku. V 44. minúte sa po zlej rozohrávke Boľa presadil opäť domácim kapitán. Jeho spoluhráči ďalej zahadzovali šancu za šancou, pričom Slováci zaznamenali prvú strelu na bránku v treťom dejstve až v 54. minúte. Desiaty gól pridal v 56. minúte Roy a 21 sekúnd pred koncom upravil na konečných 11:1 pre domácich Ostapchuk.