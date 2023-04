Slováci na MS bez Čerešňáka, pribudol Mudrák, Grmana trápi choroba

Káder SR pred prípravným dvojzápasom proti Nemecku:



Brankári: Samuel Hlavaj (HC Slovan Bratislava), Šimon Latkóczy (University of Nebraska/NCAA), Matej Tomek (HC Litvínov/ČR), Stanislav Škorvánek (Dukla Ingema Michalovce)



Obrancovia: Michal Beňo (HC Slovan Bratislava), František Gajdoš (HK Nitra), Martin Gernát (HC Lausanne/Švaj.), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Mário Grman (HC Vítkovice/ČR), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR), Adam Jánošík (BK Mladá Boleslav/ČR), Samuel Kňažko (Columbus Blue Jackets/NHL, Cleveland Monsters/AHL), Patrik Koch (HC Vítkovice/ČR), Dávid Mudrák (HKM Zvolen)



Útočníci: Jozef Baláž (HK Nitra), Peter Cehlárik (Leksand IF/Švéd.), Viliam Čacho (HK Dukla Trenčín), Martin Faško-Rudáš (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Adrián Holešinský (HC Plzeň/ČR), Marek Hrivík (Leksand IF/Švéd.), Andrej Kudrna (HC Litvínov/ČR), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav/ČR), Mário Lunter (BK Mladá Boleslav/ČR), Richard Pánik (Lausanne HC/Švaj.), Pavol Regenda (Anaheim Ducks/NHL, San Diego Gulls/AHL), Matúš Sukeľ (HC Litvínov/ČR), Alex Tamáši (HC'05 Banská Bystrica), Martin Chromiak (Ontario Reign/AHL)



Najbližší program SR v príprave:



piatok 28. apríla



17.30 SLOVENSKO - Nemecko /Žilina/



sobota 29. apríla



14.30 SLOVENSKO - Nemecko /Trenčín/

Trenčín 25. apríla (TASR) - Po prípravných zápasoch v Česku urobil realizačný tím slovenskej hokejovej reprezentácie niekoľko zmien v zostave. Mužstvo pred dvojzápasom s Nemeckom opustili obranca Daniel Gachulinec a útočníci Samuel Takáč a Šimon Petráš, pribudli do neho obrancovia Dávid Mudrák, Mário Grman, Samuel Kňažko, Patrik Koch a útočníci Pavol Regenda a Martin Chromiak. Tréner Craig Ramsay privítal na utorkovom zraze v Trenčíne štyroch novicov, Chromiak sa pripojí k tímu v stredu. Grmana trápi choroba a do prípravy by sa mal zapojiť budúci týždeň.S Mudrákom tréneri rátali neskôr, hráčovi Zvolena chceli dať po finálovej sérii ešte voľno, ale stav Grmana ich prinútil k náhradnému riešeniu. "uviedol asistent trénera Peter Frühauf. Mudrákovi zavolal asistent trénera v pondelok. "uviedol Mudrák.V hre sú stále aj ďalší hokejisti zo zámoria Adam Ružička a Martin Fehérváry. Ochotu prísť prejavil aj útočník Miloš Kelemen, ktorého klub Tucson Roadrunners v noci na pondelok vypadol v play off AHL.prezradil Frühauf.S úsmevom prišiel na zraz Regenda, tréneri od neho očakávajú, že bude patriť k ťahúňom slovenskej ofenzívy.Slovensko však na MS neposilní Peter Čerešňák. Tridsaťročný obranca nie je zdravotne úplne fit a po vydarenej sezóne s Dynamom Pardubice sa chce dať do poriadku do začiatku letnej prípravy.Reprezentáciu najbližšie čaká koncom týždňa na domácich klziskách súper z Nemecka. V piatok 28. apríla od 17.30 h nastúpi proti nemu v Žiline a o deň neskôr od 14.30 v Trenčíne. Dovtedy budú Slováci trénovať na ZŠ Pavla Demitru v Trenčíne.povedal Frühauf.Slováci doteraz odohrali v príprave na MS štyri zápasy. Po triumfoch vo Švajčiarsku 2:0 a 3:2 po predĺžení prehrali v Ostrave s Čechmi 1:5 a 2:3 po nájazdoch. S Nemeckom odohrali tento rok už dva zápasy. V oboch výberoch hrali vo februári hráči mladší ako 25 rokov, Nemci v nich uspeli 3:1 a 3:2 po nájazdoch.dodal asistent trénera.V nominácii sú stále štyria brankári, na MS pocestujú traja. Frühauf nevedel konkretizovať, kedy tréneri pošlú domov jedného z kvarteta Samuel Hlavaj, Šimon Latkóczy, Matej Tomek a Stanislav Škorvánek. "Z európskych posíl sú ešte v hre hráči, ktorých čaká v stredu piaty zápas finále českej extraligy. Mislav Rosandič a Oliver Okuliar z Hradca Králové, z enklávy Slovákov v Třinci pripadajú do úvahy obranca Martin Marinčin a útočníci Marko Daňo, Miloš Roman a Libor Hudáček. Frühauf podotkol, že hráčov, ktorí ešte majú klubové povinnosti, budú tréneri kontaktovať až po skončení sezóny.