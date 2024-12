Slováci na MS prehrali v B-skupine s Fínskom 1:7 - sumár

MS vo florbale - B-skupina:



SLOVENSKO - Fínsko 1:7 (0:1, 1:2, 0:4)



Góly: 31. Nehila (Pažák) - 20. Astala (Lastikka), 29. Heikkilä (Salin), 39. Astala (Mäkinen), 50. Kainulainen (Rantala), 53. Niemelä (Heikkilä), 58. Ahola (Hyvärinen), 60. Heikkilä (Salin). Rozhodovali: Andersson, Wissman (obaja Švéd.), vylúčení: 1:0, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 229 divákov.



Zostava SR: Giba - Pažák, Miške, Mirt, Virga, Chochol, Bačinský, Košarišťan, Jakubec - Nehila, Gašparík, Dudovič - Kvasnica, Gajdoš, Batkovič - Šifra, Hatala, Kozák - Čonka-Skyba

Malmö 8. decembra (TASR) - Slovenskí florbalisti neuspeli ani vo svojom druhom zápase na MS v Malmö. Po sobotňajšej prehre 4:12 s domácim Švédskom nestačili v nedeľu na ďalšieho veľkého favorita, Fínom podľahli 1:7. V B-skupine im patrí bez bodu naďalej posledné štvrté miesto.Slováci hrali v úvode s obhajcami bronzových medailí vyrovnanú partiu a aj vďaka pozornému brankárovi Gibovi držali bezgólový stav až do konca prvej tretiny. Za stavu 0:2 znížil v polovici stretnutia Peter Nehila, no "Suomi" si víťazstvo nenechali ujsť. Ešte v druhej časti zvýšili na 3:1 a v tretej tretine potvrdili svoj triumf ďalšími štyrmi presnými zásahmi.Zverenci trénera Radomíra Mrázka zakončia účinkovanie v základnej skupine pondelkovým súbojom s Lotyšskom (19.00 h), ktorý rozhodne o tom, či do vyraďovacej fázy postúpia z tretieho alebo štvrtého miesta. V play off o štvrťfinále narazia v stredu na prvý alebo druhý tím z výkonnostne slabšej C-skupiny. Fíni a Švédi už majú istý priamy postup do štvrťfinále, v pondelok sa stretnú v priamom súboji o prvenstvo v "béčku"., hlavný tréner SR: ", brankár SR: "Švédsko - Lotyšsko 13:2 (2:0, 4:1, 7:1)1. Švédsko 2 2 0 0 25:6 42. Fínsko 2 2 0 0 11:4 4.............................3. Lotyšsko 2 0 0 2 5:17 04. SLOVENSKO 2 0 0 2 5:19 0