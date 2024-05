Slováci na MS vstúpili do turnaja prehrou s USA 0:10

MS v parahokeji :



SLOVENSKO - USA 0:10 (0:3, 0:3, 0:4)

Góly: 4. Eustace, 5., 9., 21. a 35. Farmer, 17. Jones, 21. Roybal, 32. Douglas, 33. Musselman, 44. Wallace



Calgary 4. mája (TASR) - Slovenskí parahokejisti vstúpili do súbojov na MS v Calgary prehrou. V sobotnom zápase A-skupiny podľahli favorizovaným Američanom 0:10. Slováci sa proti trojnásobným obhajcom titulu museli zaobísť bez kapitána tímu Martina Joppu. Dôvodom jeho absencie je očakávané narodenie prvého potomka.Joppa by sa mal k reprezentácii pridať v pondelok a mal by stihnúť oba zápasy play off, ktoré budú pravdepodobne kľúčové pre umiestnenie Slovenska a jeho zotrvanie v A-skupine. Ďalší zápas čaká Slovákov v nedeľu proti Číne a v utorok zakončia skupinu duelom s Kórejskou republikou.