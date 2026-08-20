< sekcia Šport
Slováci na MS20 bez výhry, neuspeli Szilágyi, Šeböková ani Görcsová
Ešte čakajú na to, či sa dostanú do piatkovej repasáže.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 20. augusta (TASR) - Ani po štvrtkovom programe MS v zápasení do 20 rokov sa Slovensko stále nedočkalo víťazstva. Svoje zápasy v Bratislave prehrali Nikolaj Szilágyi, Michaela Šeböková, Lara Görcsová a aj Marián Kret. Zatiaľ čo Szilágyi už nemôže postúpiť do repasáže, zvyšná trojica stále má šancu, rozhodne sa počas večerných bojov.
Szilágyi vo voľnom štýle do 86 kg prehrával proti ukrajinskému zápasníkovi Samirovi Ibišovi už 0:9, ale stretnutie nevzdal a znížil na 6:9. Síce v druhom polčase išlo o vyrovnaný súboj, slovenský reprezentant nakoniec podľahol 6:16 na technickú prevahu. „V zápase bolo veľa chýb, na ktorých budem musieť pracovať, ale výkon nebol až taký zlý. Prvá perióda prebiehala tak, ako som si predstavoval,“ uviedol v tlačovej správe Szilágyi. K priebežnému stavu 0:9 prispelo aj nevydarené rozhodnutie zobrať si „challenge“: „Ukázal som trénerovi, nech to hodí. Myslel som si, že to budú moje štyri body, nakoniec boli jeho. Situáciu som vnímal tak, že počas toho, ako som vystupoval, som hádzal svoju akciu, kde sa súper pretočil cez lopatky z postoja, takže som si myslel, že ,štvorka´ je moja. Ukázalo sa však, že som vystúpil a bol som úplne mimo žinenky, čiže aj keď som to ťahal na seba, tak body dostal súper. Trochu ma mrzí, že na konci som nedal taký výkon, ako som si predstavoval. Nevládal som až tak, ako som chcel. Musím zapracovať na kondícii. Teší ma však, že som sa dokázal vrátiť za stavu 0:9. Snažím sa bojovať zakaždým do konca. Nerobím si ťažkú hlavu aj keď je tam takýto výrazný rozdiel. V tom momente už nemám čo stratiť. Dal som do toho všetko, podarilo sa mi to stiahnuť na 6:9.“
Šeböková (do 68 kg) sa zo začiatku dobre bránila ruskej favoritke Evangeliji Berežnovovej, ale následne ju jedna chyba stála celý duel po výsledku 0:4. „Som sklamaná, pretože aj keď som vedela, že súperka je skúsenejšia, tento rok bola tretia na ME U20, tak som chcela podať lepší výkon. Na stotinu som však zaváhala, spadla som. Mohla som vydržať dlhšie a spraviť nejaké akcie, ale aspoň budeme vedieť do budúcnosti, na čom pracovať.“
Slovenským želiezkom v ohni mala byť Görcsová v kategórii do 57 kilogramov, lenže ako priamo nasadená do osemfinále túto výhodu nevyužila. Číňanka Wang Sin-jü, majsterka Ázie do 20 rokov, ju v závere prvej polovice položila na lopatky. Slovenka pritom priebežne vyhrávala 4:0. Po prehre bola pozitívne naladená a verí, že kvalita protivníčky ju potiahne do repasáže: „Bola to veľmi kvalitná súperka, ale zo zápasu mám dobré pocity. Myslím si, že som na ňu mala a verím, že to bolo vidieť. Má jeden veľmi dobrý chmat, ktorý som očakávala, že urobí. Bohužiaľ, nečakala som to dostatočne, spravila to veľmi rýchlo. Začiatok bol z mojej strany dobrý, len som to nedokázala dotiahnuť do konca. Verím však, že ma potiahne a pôjdem ďalej do repasáže. Je to majsterka Ázie, takže si myslím, že ma naozaj potiahne.“
Kret vo voľnom štýle do 61 kg vydržal na žinenke iba 46 sekúnd. Američan Aaaron Seidel ho položil na lopatky, pričom už v tom čase viedol 10:2. „Súper bol kvalitný. Rozhodlo to, že som si zle bránil nohu a vďaka tomu vyhral. Nebolo to z moje strany až také zlé, podarilo sa mi spraviť dva body, ale súper bol silnejší a kvalitnejší. Musím priznať, že som na takejto veľkej súťaži po prvý raz, čiže tam bol aj trochu stres,“ priznal Kret. „Marián v úvode trochu zaspal, ale napriek tomu, že sa na neho súper dostal, tak na zemi ho zachytil, čím odvrátil technickú prevahu. To je veľmi dobrý znak, pretože tento Američan je naozaj kvalitný súper. Škoda, že to nezachytil aj druhýkrát,“ zhodnotil výkon svojho zverenca tréner slovenských voľnoštýliarov Ivan Molnár.
Szilágyi vo voľnom štýle do 86 kg prehrával proti ukrajinskému zápasníkovi Samirovi Ibišovi už 0:9, ale stretnutie nevzdal a znížil na 6:9. Síce v druhom polčase išlo o vyrovnaný súboj, slovenský reprezentant nakoniec podľahol 6:16 na technickú prevahu. „V zápase bolo veľa chýb, na ktorých budem musieť pracovať, ale výkon nebol až taký zlý. Prvá perióda prebiehala tak, ako som si predstavoval,“ uviedol v tlačovej správe Szilágyi. K priebežnému stavu 0:9 prispelo aj nevydarené rozhodnutie zobrať si „challenge“: „Ukázal som trénerovi, nech to hodí. Myslel som si, že to budú moje štyri body, nakoniec boli jeho. Situáciu som vnímal tak, že počas toho, ako som vystupoval, som hádzal svoju akciu, kde sa súper pretočil cez lopatky z postoja, takže som si myslel, že ,štvorka´ je moja. Ukázalo sa však, že som vystúpil a bol som úplne mimo žinenky, čiže aj keď som to ťahal na seba, tak body dostal súper. Trochu ma mrzí, že na konci som nedal taký výkon, ako som si predstavoval. Nevládal som až tak, ako som chcel. Musím zapracovať na kondícii. Teší ma však, že som sa dokázal vrátiť za stavu 0:9. Snažím sa bojovať zakaždým do konca. Nerobím si ťažkú hlavu aj keď je tam takýto výrazný rozdiel. V tom momente už nemám čo stratiť. Dal som do toho všetko, podarilo sa mi to stiahnuť na 6:9.“
Šeböková (do 68 kg) sa zo začiatku dobre bránila ruskej favoritke Evangeliji Berežnovovej, ale následne ju jedna chyba stála celý duel po výsledku 0:4. „Som sklamaná, pretože aj keď som vedela, že súperka je skúsenejšia, tento rok bola tretia na ME U20, tak som chcela podať lepší výkon. Na stotinu som však zaváhala, spadla som. Mohla som vydržať dlhšie a spraviť nejaké akcie, ale aspoň budeme vedieť do budúcnosti, na čom pracovať.“
Slovenským želiezkom v ohni mala byť Görcsová v kategórii do 57 kilogramov, lenže ako priamo nasadená do osemfinále túto výhodu nevyužila. Číňanka Wang Sin-jü, majsterka Ázie do 20 rokov, ju v závere prvej polovice položila na lopatky. Slovenka pritom priebežne vyhrávala 4:0. Po prehre bola pozitívne naladená a verí, že kvalita protivníčky ju potiahne do repasáže: „Bola to veľmi kvalitná súperka, ale zo zápasu mám dobré pocity. Myslím si, že som na ňu mala a verím, že to bolo vidieť. Má jeden veľmi dobrý chmat, ktorý som očakávala, že urobí. Bohužiaľ, nečakala som to dostatočne, spravila to veľmi rýchlo. Začiatok bol z mojej strany dobrý, len som to nedokázala dotiahnuť do konca. Verím však, že ma potiahne a pôjdem ďalej do repasáže. Je to majsterka Ázie, takže si myslím, že ma naozaj potiahne.“
Kret vo voľnom štýle do 61 kg vydržal na žinenke iba 46 sekúnd. Američan Aaaron Seidel ho položil na lopatky, pričom už v tom čase viedol 10:2. „Súper bol kvalitný. Rozhodlo to, že som si zle bránil nohu a vďaka tomu vyhral. Nebolo to z moje strany až také zlé, podarilo sa mi spraviť dva body, ale súper bol silnejší a kvalitnejší. Musím priznať, že som na takejto veľkej súťaži po prvý raz, čiže tam bol aj trochu stres,“ priznal Kret. „Marián v úvode trochu zaspal, ale napriek tomu, že sa na neho súper dostal, tak na zemi ho zachytil, čím odvrátil technickú prevahu. To je veľmi dobrý znak, pretože tento Američan je naozaj kvalitný súper. Škoda, že to nezachytil aj druhýkrát,“ zhodnotil výkon svojho zverenca tréner slovenských voľnoštýliarov Ivan Molnár.