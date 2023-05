Slováci na MS20 postúpili, pomohla im prehra Tuniska s Uruguajom

MS do 20 rokov v Argentíne - E-skupina:



/Mendoza/



Tunisko - Uruguaj 0:1 (0:0)

Gól: 90+2 Gonzalez (z 11m)



/La Plata/



Irak - Anglicko 0:0



konečná tabuľka:



1. Anglicko 3 2 1 0 4:2 7*

2. Uruguaj 3 2 0 1 7:3 6*

3. Tunisko 3 1 0 2 3:2 3

4. Irak 3 0 1 2 0:7 1



/* - postup do osemfinále/

Buenos Aires 28. mája (TASR) - Slovenskí futbalisti postúpili do vyraďovacej fázy na MS hráčov do 20 rokov v Argentíne. Pomohla im k tomu nedeľňajšia prehra Tuniska s Uruguajom 0:1 v E-skupine. Africký tím tak klesol v tabuľke tretích tímov na štvrté miesto za Slovensko.Oba tímy nazbierali po tri body, no Slováci majú lepšie skóre 5:4 oproti 3:2 v prípade Tuniska. Slovensko tak je po večerných dueloch na treťom postupovom mieste v tabuľke tretích tímov. Z nej sa ďalej dostanú štyria zo šiestich. Slováci ešte môžu klesnúť po dueloch F-skupiny, no neskončia horšie ako na štvrtej priečke.tabuľka tretích tímov pred nedeľnými zápasmi:1. Nigéria 3 2 0 1 4:3 6*2. Nový Zéland 3 1 1 1 3:7 4*3. SLOVENSKO 3 1 0 2 5:4 3*4. Tunisko 3 1 0 2 3:2 3---------------------------------5. Japonsko 3 1 0 2 3:4 36. Honduras 2 0 1 1 3:4 1