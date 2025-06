Slováci na MS20 začnú proti Švédom, skupinu zakončia so Švajčiarmi

Program SR v základnej A-skupine MS „20“ /St. Paul/:



St. Paul/Minneapolis 26. júna (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartujú svoje účinkovanie na juniorských majstrovstvách sveta v USA 26. decembra 2025 o 12.00 miestneho času (19.00 SEČ), keď si zmerajú sily s rovesníkmi zo Švédska. V základnej A-skupine, ktorú celú odohrajú v St. Paul v hale Xcel Energy Center, sa stretnú ešte s Nemcami, domácimi obhajcami titulu Američanmi a na záver so Švajčiarmi. Rozpis šampionátu zverejnila vo štvrtok oficiálna webstránka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).V USA sa bude na prelome rokov konať jubilejný 50. ročník majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov. Slováci absolvujú svoje skupinové stretnutia v aréne, v ktorej hráva domáce zápasy klub NHL Minnesota Wild. V B-skupine sa stretnú Kanada, Česko, Fínsko, Lotyšsko a Dánsko, zápasy odohrajú v M Arene at Mariucci v Minneapolise, domovskom stánku University of Minnesota. Hrací systém turnaja sa oproti minulým rokom nemení, z dvoch päťčlenných skupín postúpia do štvrťfinále (2. januára) prvé štyri tímy, semifinále sa bude hrať 4. januára a o deň neskôr vyvrcholí šampionát duelmi o bronz a finále. Tímy na piatych priečkach čaká baráž o udržanie sa v elitnej kategórii.Titul obhajujú domáci Američania, ktorí na uplynulom svetovom šampionáte juniorov zdolali vo finále v Ottawe Fínsko 4:3 po predĺžení. Slováci obsadili konečné šieste miesto, zo skupiny postúpili do štvrťfinále, v ktorom nestačili na Fínov (3:5).