Slováci na Nórov nestačili, Žernovič: Súper od začiatku dominoval

Hlohovec 27. apríla (TASR) - Slovenskí hádzanári si nezlepšili pozíciu v boji o postup na budúcoročné ME. V predposlednom dueli kvalifikácie prehrali v stredu v Hlohovci s favorizovaným Nórskom o desať gólov 23:33, napriek tomu stále živia šancu na postup z tabuľky tímov na tretích priečkach vo svojich skupinách. O všetkom rozhodne až nedeľný program, Slovákov čaká súboj v Novom Sade s domácim Srbskom (18.00 h).



"O víťazovi nebolo počas stretnutia pochýb, naši súperi od začiatku dominovali. Nóri ukázali, že sú lepší a s prehľadom nás zdolali. Nás však mrzí rozdiel v skóre. Nebyť nejakých nepremenených šancí a keby sme v bránke pridali pár zákrokov navyše, mohlo to vyzerať inak," povedal brankár Marián Žernovič pre portál slovakhandball.sk. "Dá sa povedať, že Nóri až na pár výnimiek prišli v plnej sile. Vedeli sme, aká je realita. Chceli sme však hrať čo najlepšie. Žiaľ, nevyvarovali sme sa niektorých chýb, ktoré nás mrzia a stáli nás lepší výsledok."



Stredajší zápas sa niesol aj v znamení rozlúčky Martina Straňovského s reprezentačným dresom. Ani on nezabránil jasnej prehre a rozdiel v skóre bol dôležitý, keďže v konečnom účtovaní môže rozhodnúť každý gól: "Bol to náročný súper, ktorý nás preveril v každej jednej hernej činnosti. Ťažko sa to hodnotí, keďže Nórsko patrí medzi najkvalitnejšie tímy na svete. Snažili sme sa hrať to, čo sme si natrénovali, ale nestačilo to. Prehra o desať gólov je zrejme realita."



Po dlhšom čase sa do reprezentácie vrátil Tomáš Urban. Ten bol najaktívnejší strelec - na nórsku bránku vyslal desať striel a sedemkrát sa tešil z gólu, z toho štyrikrát premenil pokutový hod. "Naskočiť do reprezentácie rovno z klubu za taký veľmi krátky čas nebolo jednoduché. Na všetko sme mali len dva dni, aby sme sa pripravili na náročného súpera. Teším sa, že som tu opäť mohol byť, odohral ďalší zápas proti skvelému protivníkovi a nazbieral ďalšie skúsenosti. Mrzieť nás môže, že sme urobili toľko chýb. Obrana miestami nestála na pevných nohách a Nóri to dokázali využiť. Našli medzery v našej defenzíve, skvele spolupracovali s pivotom," hľadal príčiny hladkej prehry hráč bundesligového Mindenu.



Slováci vydolovali z piatich doterajších duelov jediné víťazstvo, dva body brali v domácom súboji s posledným tímom tabuľky 2. kvalifikačnej skupiny Fínskom (32:25). Priamy postup na európsky šampionát si už pred posledným kolom definitívne vybojovali prvé dva tímy - Nórsko a Srbsko.