Slováci na Švajčiarsky pohár s piatimi zmenami v kádri

Aktualizovaná mominácia SR na Švajčiarsky pohár 2021 vo Vispe:



brankári: Patrik Rybár (Dinamo Minsk), Matej Tomek (HC Kometa Brno)

obrancovia: Martin Bučko (HC Motor České Budějovice), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava), Martin Gernát (HC Lausanne), Andrej Golian (HC Slovan Bratislava), Patrik Koch (HV Vítkovice Ridera), Michal Ivan a Mislav Rosandič (Bílí Tygři Liberec), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce)

útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad), Peter Zuzin (HKM Zvolen), Dávid Gríger (HC Bílí Tygři Liberec), Libor Hudáček (HC Lugano), Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Róbert Varga, Jozef Baláž (obaja HK Nitra), Miroslav Mucha (Lake Superior University), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec), Juraj Šiška (HC Nové Zámky)



program turnaja:



štvrtok 16. decembra



16.15 Nórsko – SLOVENSKO

19.45 Švajčiarsko – Lotyšsko



piatok 17. decembra



16.15 Lotyšsko – SLOVENSKO/Nórsko

Bratislava 13. decembra (TASR) - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie muselo pred turnajom o Švajčiarsky pohár (16. a 17. decembra) urobiť päť zmien v kádri. Z pôvodnej nominácie vypadli pre zranenie Mário Grman, Jakub Minárik, Adrián Holešinský, Martin Marinčin a Marko Daňo. Nahradia ich Patrik Koch, Peter Zuzin, Jozef Baláž, Mislav Rosandič a Róbert Varga, pre ktorého to bude premiéra v národnom drese.Zverenci Craiga Ramsayho sa na tradičnom podujatí NaturEnergie Challenge stretnú vo štvrtok s Nórskom a o deň neskôr s jedným z dvojice Švajčiarsko – Lotyšsko.Okrem Vargu by mal absolvovať premiéru v A-tíme aj jeho spoluhráč z Nitry Jozef Baláž, ktorý už bol súčasťou reprezentácie na Nemeckom pohári. Pre pozitívny test na COVID-19 však nenastúpil ani na jeden duel. Debut v najcennejšom drese by mal zažiť aj tretí nováčik v kádri Andrej Golian zo Slovana Bratislava.Časť reprezentácie po pondelňajšom zraze čaká séria tréningov na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave, v stredu sa celý tím presunie do Vispu.Slováci mali pôvodne nastúpiť najprv v prvom zápase proti Lotyšom, ale organizátori turnaja po odhlásení olympijského výberu Ruska zmenili program. Rusi sa pod Alpami nepredstavia pre nepriaznivú pandemickú situáciu.19.45 Švajčiarsko – Nórsko/SLOVENSKO