Slováci na úvod A-skupiny prehrali s Fínmi 2:12

MSJ v Zürichu - A-skupina:



Fínsko - SLOVENSKO 12:2 (1:1, 5:0, 6:1)



Góly SR: 15. Mikluščák (Malík), 49. Surma (Tvrdoň)

hlas po zápase /zdroj: SZFB/:



Jakub Horecký, hlavný tréner SR: "Myslím, že je férové to povedať na rovinu. Dnes sme nepredviedli výkon hodný MS. Čelili sme top tímu, ale prakticky sme neplnili nič z toho, na čo sme sa pripravovali. Na hráčoch bola vidieť obrovská ustráchanosť, a to ovplyvňovalo hru na lopte alebo bez nej. Vieme, že môžeme zahrať lepšie, čo sme v príprave aj ukázali. Verím, že zajtra to bude lepšie."

ürich 29. apríla (TASR) - Slovenskí florbalisti do 19 rokov neuspeli vo svojom úvodnom vystúpení na MS juniorov vo švajčiarskom Zürichu. V utorkovom stretnutí A-skupiny prehrali s obhajcami bronzu Fínmi 2:12.Mladí Slováci sa v základnej skupine stretnú ešte v stredu s Českom (16.00 h) a vo štvrtok s Dánskom (16.00). Prvé dva tímy zo skupín A a B postúpia do semifinále, tímy na tretích priečkach čaká duel o konečné 5. miesto a tímy na štvrtých pozíciách čaká boj o konečnú 7.-10. priečku proti víťazom skupín C a D.