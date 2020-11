Slováci na úvod bez Fialkových, s covidom mali problémy aj ďalší

Kontiolahti 26. novembra (TASR) - Slovenský biatlon vstupuje do nového ročníka Svetového pohára v pochmúrnej nálade. Len dva týždne pred štartom sezóny oznámil definitívny koniec kariéry Martin Otčenáš a tesne pred úvodným podujatím prišla ešte tvrdšia jóbovka. V tíme sestier Paulíny a Ivony Fialkových sa objavil pozitívny test na koronavírus a tak líderky reprezentácie na úvod seriálu do Kontiolahti ani nevycestovali. Prvé kolo SP odštartuje vo fínskom stredisku už v sobotu 28. novembra vytrvalostnými pretekmi mužov a žien, vrcholom sezóny sú majstrovstvá sveta, ktoré sa uskutočnia v slovinskej Pokljuke od 10. do 21. februára.



Sestry Fialkové sa dozvedeli nešťastnú správu v stredu vo Švédsku, odkiaľ sa mali presunúť do Fínska. Spolu s celým tímom - trénermi Annou Murínovou, Jakubom Leščinským, fyzioterapeutom Jakubom Hudákom a servismanmi Mihom Plahutnikom a Štefanom Lichoňom - museli nastúpiť do karantény v Štokholme. Znamená to, že okrem prvého vynechajú aj druhé kolo SP v Kontiolahti. Prídu tak o úvodné vytrvalostné preteky, dva šprinty a stíhačku. Počas druhého kola je na programe aj štafeta, v ktorej nahradia líderky slovenského tímu debutantky vo Svetovom pohári Aneta Smerčiaková a Júlia Machyniaková. Tie sa pridajú k dvojici Veronika Machyniaková a Henrieta Horvátová, ktoré cestovali do Kontiolahti s druhou časťou slovenskej výpravy, a tak môžu nastúpiť aj v prvom kole. Slovensko môže nasadiť do individuálnych pretekov tri ženy, no pre krátkosť času to na sobotňajšie vytrvalostné preteky a nedeľňajší šprint už nestihne. Mužské kvarteto vo Fínsku tvoria Tomáš Hasilla, Michal Šima, Šimon Bartko a Matej Baloga. Výber trénera Tomáša Kosa je už bez najlepšieho Slováka uplynulej sezóny Otčenáša, ktorého vo veku 33 rokov vyradili z ďalšej športovej kariéry problémy s posunutou platničkou.



"Mužské kvarteto zostalo v pôvodnom zložení, z dievčat budú tento víkend pretekať len Veronika Machyniaková a Henrieta Horvátová. Z logického hľadiska bolo nereálne doplniť káder na víkendové preteky, ale stane sa tak po nich, keďže ďalšie kolo odštartuje vo štvrtok," uviedol pre TASR prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Peter Vozár.



Kovidová situácia pokazila úvod líderkám slovenského tímu. Pre Paulínu Fialkovú sa tak trochu zopakovala situácia z uplynulej sezóny, keď si hneď na prvom podujatí v Östersunde poranila v tréningu koleno a musela pauzovať. Práve ona so sestrou majú byť nositeľkami dobrých výkonov i výsledkov slovenskej reprezentácie. Tá sa tak musí v úvode spoliehať na mladších a menej ostrieľaných pretekárov. "Do sezóny vstupujeme s veľkou pokorou, so skromnosťou. V prípade mužov by sme chceli, aby boli výsledky lepšie ako minulý rok. Aby to neboli také veľké rozdiely, želáme si stabilnejšie a vyrovnanejšie výkony. U žien vieme, že sestry Fialkové majú vždy najvyššie ambície, keďže patria do svetovej elity. Čo sa týka ďalších pretekárok, sú to mladé baby, niektoré dokonca vekom juniorky a ich cieľom bude naberať skúsenosti v kolotoči SP," uviedol Vozár.



Slovenskí muži i ženy môžu oproti predchádzajúcim rokom nasadiť v individuálnych pretekoch len po troch pretekárov, keďže v uplynulom ročníku skončili v Pohári národov na 20. respektíve 18. mieste, no udržali si miesto medzi štafetami. Tento rok sa však bude bojovať aj o účasť štafiet na zimných olympijských hrách 2022 v Pekingu. "Základným cieľom mužskej aj ženskej reprezentácie je nominovať štafetu na zimné olympijské hry, to znamená umiestnenie do 20. miesta v Pohári národov," zdôraznil prezident SZB.



Počas leta prešli niekoľkými zmenami aj realizačné tímy, Vozára potešilo, že sa podarilo vybudovať nový servisný: "Pre vedenie SZB bola veľká priorita vytvoriť servisný tím, keďže v minulosti sa naň zniesla veľká kritika. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Šéfom je Dušan Otčenáš, otec Martina Otčenáša, ktorý pôsobil posledné sezóny v zahraničí. Úplne novým členom je Štefan Lichoň, ktorý dlho pracoval ako servisman slovinskej reprezentácie v bežeckom lyžovaní a pripravoval lyže Petre Majdičovej. Nový v A-tíme je aj Samuel Závalec a pri servise ako jediný zostal Slovinec Miha Plahutnik."



IBU sa napriek náročným pandemickým podmienkam podarilo vytvoriť kalendár, v ktorom figurujú všetky pôvodne naplánované preteky. Na biatlonistov a biatlonistky tak čaká v ročníku 2020/21 dokopy 26 individuálnych pretekov, šesť klasických štafiet mužov a žien a trikrát mix štvoríc a dvojíc. "Myslím si, že IBU pripravila veľmi odborne a kvalitne celý manuál okolo Covidu a má pripravené aj vlastné testovacie skupiny vybavené PCR testami. Každá situácia, ktorá nastane, sa bude riešiť individuálne aj vzhľadom na podmienky a nariadenia v jednotlivých krajinách. Myslím si, že IBU je pripravená, no skôr je otázka, ako sa podarí jednotlivým krajinám zvládnuť celú situáciu. My sme na to doplatili už teraz, ale budeme robiť všetko pre to, aby sa nás to v sezóne dotklo čo najmenej," dodal Vozár.



Do sobotňajších pretekov vstúpia v pozícii obhajcov veľkých glóbusov Nór Johannes Thingnes Bö a Talianka Dorothea Wiererová, pričom aj v tejto sezóne patria k najväčším favoritom na ich zisk. Platí to najmä v prípade nórskeho suverénna. Dvadsaťsedemročnému J. T. Böovi totiž odpadol najväčší konkurent Francúz Martin Fourcade, s ktorým však odišli aj vynikajúce súboje tejto dvojice. Päťnásobného olympijského víťaza by mohli na poste vyzývateľov nahradiť jeho krajania, tretí muž celkového poradia SP z uplynulej sezóny Quentin Fillon Maillet a Emilien Jacquelin. Medzi ženami by mala mať Wiererová ťažšiu situáciu. Rovnako ako J. T. Bö sa aj ona uchádza o tretí celkový triumf v sérii, no veľkú konkurenciu jej budú robiť najmä Nórky Tiril Eckhoffová a päťnásobná majsterka sveta z vlaňajšej Anterselvy Marte Olsbuová Röiselandová.