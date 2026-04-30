Slováci na úvod Nations Games v Košiciach zdolali Angličanov 3:0
Autor TASR
Košice 30. apríla (TASR) - Slovenskí reprezentanti v malom futbale úspešne vstúpili do medzinárodného turnaja EMF Nations Games v Košiciach. V úvodnom štvrtkovom zápase zvíťazili v B-skupine nad Angličanmi 3:0. O 21.00 h ich ešte čakal duel proti Maďarsku.
Pre zverencov trénera Mariusa Mitua je podujatie v Košiciach záverečný test pred uzatvorením súpisky, ktorá bude štartovať na domácich ME v Bratislave. Tie sú na programe od 27. mája do 4. júna.
V A-skupine sa predstavil aj tím Slovenska do 23 rokov, ktorý remizoval s Ukrajinou 0:0. Družstvo sa pripravuje na majstrovstvá sveta tejto vekovej kategórie, na ktorých bude obhajovať titul.
EMF Nations Games v Košiciach:
A-skupina:
SLOVENSKO U23 - Ukrajina 0:0
B-skupina:
SLOVENSKO - Anglicko 3:0 (2:0)
