Pondelok 13. október 2025
Slováci na úvod podľahli v F-skupine Rumunom 0:3

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Wang Jang, Ľubomír Pištej i Jakub Zelinka nezískali vo svojich dueloch ani set.

Autor TASR
Zadar 13. októbra (TASR) - Slovenským reprezentantom v stolnom tenise sa nevydaril vstup do majstrovstiev Európy družstiev v chorvátskom Zadare. Vo svojom úvodnom zápase v F-skupine prehrali v pondelok s Rumunskom 0:3.

Wang Jang, Ľubomír Pištej i Jakub Zelinka nezískali vo svojich dueloch ani set. Zverenci trénera Petra Šeredu tak zabojujú o druhé miesto v tabuľke a postup do vyraďovacej fázy proti Holanďanom, vzájomný zápas je na programe v utorok o 13.00 h.



stolný tenis - ME družstiev

muži - F-skupina:

SLOVENSKO - Rumunsko 0:3

Wang Jang - Ovidiu Ionescu 0:3 (-7, -8, -11)

Ľubomír Pištej - Eduard Ionescu 0:3 (-7, -7, -2)

Jakub Zelinka - Iulian Chirita 0:3 (-11, -9, -6)



tabuľka:

1. Rumunsko 2 2 0 6:0 4

2. SLOVENSKO 1 0 1 0:3 1

Holandsko 1 0 1 0:3 1
