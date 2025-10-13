< sekcia Šport
Slováci na úvod podľahli v F-skupine Rumunom 0:3
Wang Jang, Ľubomír Pištej i Jakub Zelinka nezískali vo svojich dueloch ani set.
Autor TASR
Zadar 13. októbra (TASR) - Slovenským reprezentantom v stolnom tenise sa nevydaril vstup do majstrovstiev Európy družstiev v chorvátskom Zadare. Vo svojom úvodnom zápase v F-skupine prehrali v pondelok s Rumunskom 0:3.
Wang Jang, Ľubomír Pištej i Jakub Zelinka nezískali vo svojich dueloch ani set. Zverenci trénera Petra Šeredu tak zabojujú o druhé miesto v tabuľke a postup do vyraďovacej fázy proti Holanďanom, vzájomný zápas je na programe v utorok o 13.00 h.
stolný tenis - ME družstiev
muži - F-skupina:
SLOVENSKO - Rumunsko 0:3
Wang Jang - Ovidiu Ionescu 0:3 (-7, -8, -11)
Ľubomír Pištej - Eduard Ionescu 0:3 (-7, -7, -2)
Jakub Zelinka - Iulian Chirita 0:3 (-11, -9, -6)
tabuľka:
1. Rumunsko 2 2 0 6:0 4
2. SLOVENSKO 1 0 1 0:3 1
Holandsko 1 0 1 0:3 1
