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Slováci na úvod prehrali v Poprade s Estónskom 0:3
Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom úvodnom zápase novej sezóny Európskej ligy.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 5. júna (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti neuspeli vo svojom úvodnom zápase novej sezóny Európskej ligy. Na domácom turnaji v Poprade prehrali v piatok s Estónskom 0:3 na sety.
Michal Masný tak zažil nevydarenú premiéru v úlohe hlavného trénera v súťažnom zápase. Jeho zverenci nastúpia v druhom zápase turnaja v Poprade v nedeľu o 16.00 h proti Albánsku.
Európska liga je pre Slovákov prvý vrchol sezóny. Po domácom turnaji v Poprade pocestujú do holandského Doetinchemu (13.-14. júna), kde ich čakajú domáci výber a Gruzínsko, a do islandského Kopavouguru (19.-20. júna), kde nastúpia proti domácim a Fínom.
V úvode prvého setu si ani jeden tím nedokázal vypracovať náskok. Estónci viedli do stavu 6:5, potom sa na chvíľu dostali na čelo domáci, ale od stavu 9:9 sa opäť len doťahovali. Oba tímy robili veľa chýb na podaní a tak sa Estónci dokázali odtrhnúť len na tri body. Slováci dotiahli na 17:17 a koncovka bola veľmi vyrovnaná. Nakoniec v nej uspeli hostia a set vyhrali 26:24, keď Ščerbov smeč letel do autu.
V druhom viedli Slováci o dva body do stavu 6:4, potom však prebrali opraty ich súperi. Estónci sa po úspešnom dvojbloku dostali do vedenia 16:13 a tréner Masný reagoval oddychovým časom. Hneď po ňom prišlo úspešné eso Šellonga, Slováci sa krátko na to dotiahli na 17:17 a potom išli do vedenia 20:19. Ďalšiu vyrovnanú koncovku zvládli opäť lepšie hostia a vyhrali 28:26.
Domáci sa v úvode tretieho dejstva dostali do trojbodového trháku (10:6), čo bolo ich najvýraznejšie vedenie v celom priebehu duelu. Estónsky tréner reagoval time outom, ktorý jeho zverencov nakopol a po ese Teppana vyrovnali na 12:12. Potom si oba tímy vypracovali mierny náskok, no ani jeden neodskočil na dlhšie (20:20) a tak opäť rozhodla koncovka, ktorú zvládli znovu Estónci - 25:22.
Michal Masný tak zažil nevydarenú premiéru v úlohe hlavného trénera v súťažnom zápase. Jeho zverenci nastúpia v druhom zápase turnaja v Poprade v nedeľu o 16.00 h proti Albánsku.
Európska liga je pre Slovákov prvý vrchol sezóny. Po domácom turnaji v Poprade pocestujú do holandského Doetinchemu (13.-14. júna), kde ich čakajú domáci výber a Gruzínsko, a do islandského Kopavouguru (19.-20. júna), kde nastúpia proti domácim a Fínom.
Európska liga /Poprad/:
Estónsko - SLOVENSKO 3:0 (24, 26, 22)
Rozhodovali: Kälin (Švaj.), Parvanovová (Bulh.), 92 minút.
Estónsko - SLOVENSKO 3:0 (24, 26, 22)
Rozhodovali: Kälin (Švaj.), Parvanovová (Bulh.), 92 minút.
V úvode prvého setu si ani jeden tím nedokázal vypracovať náskok. Estónci viedli do stavu 6:5, potom sa na chvíľu dostali na čelo domáci, ale od stavu 9:9 sa opäť len doťahovali. Oba tímy robili veľa chýb na podaní a tak sa Estónci dokázali odtrhnúť len na tri body. Slováci dotiahli na 17:17 a koncovka bola veľmi vyrovnaná. Nakoniec v nej uspeli hostia a set vyhrali 26:24, keď Ščerbov smeč letel do autu.
V druhom viedli Slováci o dva body do stavu 6:4, potom však prebrali opraty ich súperi. Estónci sa po úspešnom dvojbloku dostali do vedenia 16:13 a tréner Masný reagoval oddychovým časom. Hneď po ňom prišlo úspešné eso Šellonga, Slováci sa krátko na to dotiahli na 17:17 a potom išli do vedenia 20:19. Ďalšiu vyrovnanú koncovku zvládli opäť lepšie hostia a vyhrali 28:26.
Domáci sa v úvode tretieho dejstva dostali do trojbodového trháku (10:6), čo bolo ich najvýraznejšie vedenie v celom priebehu duelu. Estónsky tréner reagoval time outom, ktorý jeho zverencov nakopol a po ese Teppana vyrovnali na 12:12. Potom si oba tímy vypracovali mierny náskok, no ani jeden neodskočil na dlhšie (20:20) a tak opäť rozhodla koncovka, ktorú zvládli znovu Estónci - 25:22.
ďalší program turnaja v Poprade:
6. júna o 15.00 h: Albánsko - Estónsko
7. júna o 16.00 h: SLOVENSKO - Albánsko
6. júna o 15.00 h: Albánsko - Estónsko
7. júna o 16.00 h: SLOVENSKO - Albánsko