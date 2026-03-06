< sekcia Šport
Slováci na úvod proti Kanade, Hricko: „Sme pripravení“
Historicky druhýkrát sa na zimných paralympijských hrách predstaví reprezentačný tím Slovenska v parahokeji.
Autor TASR
Miláno 6. marca (TASR) - Historicky druhýkrát sa na zimných paralympijských hrách predstaví reprezentačný tím Slovenska v parahokeji. Pri svojej premiére v Pekingu pred štyrmi rokmi obsadil siedme miesto, ktoré by rád na ľade v Miláne vylepšil. Na úvod účinkovania v B-skupine budú zverenci trénera Ivana Hricka čeliť jednému z hlavných kandidátov na najcennejší kov, v sobotu 7. marca o 20.35 h nastúpia proti Kanade.
Vo štvrtok a v piatok si Slováci otestovali podmienky v milánskej hale Santagiulia. „Bude to rýchle, bude to musieť byť presné. Klzisko je malé, úzke a puky moc nevylietavajú z tretiny. Takže bude treba veľa jazdiť. Naozaj, za bránou nie je veľa miesta, takže budeme mať čo robiť. Moje vysnívané umiestnenie je okolo 5. priečky, ale je to kus gumy, klzisko malé, turnaj veľký. Ktorýkoľvek tím môže zakopnúť a zamotať to celé a my môžeme hrať aj o medaily. Ale to je už naozaj vesmír a ríša snov,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru útočník Marián Ligda.
Okrem Kanady si zahrajú v B-skupine Českom a Japonskom, podľa tabuľkového umiestnenia sa rozhodne o ich ďalšom programe po konci skupinovej fázy. „Chceme si prejsť hlavne niektoré nerovnovážne situácie, a budeme sa rozprávať s chalanmi, či majú ešte nejaké špeciálne požiadavky. Ale myslím si, že by sme mali byť pripravení. My pôjdeme od zápasu k zápasu a v každom budeme chcieť odohrať dobrý duel. Vieme všetci, že sme sa sem neprišli porovnávať s Kanadou či USA, ale my si počkáme na tie naše dôležité zápasy, ktoré budeme chcieť zvládnuť,“ vyjadril sa tréner Slovenska Ivan Hricko.
Jeho zverenci sa museli prebojovať na ZPH 2026 cez kvalifikačný turnaj, na minuloročnom svetovom šampionáte im totiž len tesne unikla priama miestenka na podujatí v Miláne. V nórskom Jessheime uspeli v konkurencii domácej reprezentácie, Kórejskej republiky, Švédska a Kazachstanu, spolu so Slovákmi postúpili tiež Japonci. „Na MS sme sa už stretli aj s veľmocami. My sa na týchto turnajoch nejdeme porovnávať s nimi, ale si to užiť. S takýmito súpermi sa nedá vyhrávať, ale dá sa vyhrať aspoň raz v živote. Ide o to, aby to raz v živote bolo práve na tej paralympiáde,“ uviedol reprezentačný kouč.
Na turnaji sa napokon nepredstaví obranca Erik Fojtík. Sobotňajší večer bude premiérovou konfrontáciou medzi Kanadou a Slovenskom, z účastníkov ZPH 2026 sa práve s krajinou javorového lista ešte nestretli. Kanada obhajuje striebro z Pekingu a aj na poslednom svetovom šampionáte sa umiestnila na druhej pozícii. „Je to jeden z favoritov, určite dajú do toho všetko. Pred dvoma rokmi boli majstrami sveta. Budú brutálne nastavení na to, aby nám dali čo najviac gólov. Keď budú mať možnosť, tak to tam nasadia naplno. Bude to o to ťažšie, že je to prvý zápas, lebo tiež budú oddýchnutí. Našou úlohou bude znepríjemniť im to čo najviac. Ja som hral proti nim za výber Európy a dá sa s nimi hrať, aj dávať im góly. Uvidíme, ako to mentálne zvládneme, lebo keď dodržíme všetko, čo nám bude povedané po taktickej stránke, tak by sme to mohli zvládnuť bez väčších problémov a s veľmi dobrým výsledkom,“ zamyslel sa Ligda.
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/
Vo štvrtok a v piatok si Slováci otestovali podmienky v milánskej hale Santagiulia. „Bude to rýchle, bude to musieť byť presné. Klzisko je malé, úzke a puky moc nevylietavajú z tretiny. Takže bude treba veľa jazdiť. Naozaj, za bránou nie je veľa miesta, takže budeme mať čo robiť. Moje vysnívané umiestnenie je okolo 5. priečky, ale je to kus gumy, klzisko malé, turnaj veľký. Ktorýkoľvek tím môže zakopnúť a zamotať to celé a my môžeme hrať aj o medaily. Ale to je už naozaj vesmír a ríša snov,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku Slovenského paralympijského výboru útočník Marián Ligda.
Okrem Kanady si zahrajú v B-skupine Českom a Japonskom, podľa tabuľkového umiestnenia sa rozhodne o ich ďalšom programe po konci skupinovej fázy. „Chceme si prejsť hlavne niektoré nerovnovážne situácie, a budeme sa rozprávať s chalanmi, či majú ešte nejaké špeciálne požiadavky. Ale myslím si, že by sme mali byť pripravení. My pôjdeme od zápasu k zápasu a v každom budeme chcieť odohrať dobrý duel. Vieme všetci, že sme sa sem neprišli porovnávať s Kanadou či USA, ale my si počkáme na tie naše dôležité zápasy, ktoré budeme chcieť zvládnuť,“ vyjadril sa tréner Slovenska Ivan Hricko.
Jeho zverenci sa museli prebojovať na ZPH 2026 cez kvalifikačný turnaj, na minuloročnom svetovom šampionáte im totiž len tesne unikla priama miestenka na podujatí v Miláne. V nórskom Jessheime uspeli v konkurencii domácej reprezentácie, Kórejskej republiky, Švédska a Kazachstanu, spolu so Slovákmi postúpili tiež Japonci. „Na MS sme sa už stretli aj s veľmocami. My sa na týchto turnajoch nejdeme porovnávať s nimi, ale si to užiť. S takýmito súpermi sa nedá vyhrávať, ale dá sa vyhrať aspoň raz v živote. Ide o to, aby to raz v živote bolo práve na tej paralympiáde,“ uviedol reprezentačný kouč.
Na turnaji sa napokon nepredstaví obranca Erik Fojtík. Sobotňajší večer bude premiérovou konfrontáciou medzi Kanadou a Slovenskom, z účastníkov ZPH 2026 sa práve s krajinou javorového lista ešte nestretli. Kanada obhajuje striebro z Pekingu a aj na poslednom svetovom šampionáte sa umiestnila na druhej pozícii. „Je to jeden z favoritov, určite dajú do toho všetko. Pred dvoma rokmi boli majstrami sveta. Budú brutálne nastavení na to, aby nám dali čo najviac gólov. Keď budú mať možnosť, tak to tam nasadia naplno. Bude to o to ťažšie, že je to prvý zápas, lebo tiež budú oddýchnutí. Našou úlohou bude znepríjemniť im to čo najviac. Ja som hral proti nim za výber Európy a dá sa s nimi hrať, aj dávať im góly. Uvidíme, ako to mentálne zvládneme, lebo keď dodržíme všetko, čo nám bude povedané po taktickej stránke, tak by sme to mohli zvládnuť bez väčších problémov a s veľmi dobrým výsledkom,“ zamyslel sa Ligda.
program parahokejistov Slovenska na ZPH 2026:
B-skupina:
sobota 7. marca, 20.35 h: Kanada - SLOVENSKO
pondelok 9. marca, 13.35 h: Česko - SLOVENSKO
utorok 10. marca, 20.35 h: SLOVENSKO - Japonsko
zápasy o umiestnenie:
štvrtok 12. marca, 14.35/19.05 h: zápasy o 5. - 8. miesto /SR?/
piatok 13. marca, 14.35/19.05 h: semifinále /SR?/
sobota 14. marca, 12.05/16.05 h: o 7./5. miesto /SR?/
nedeľa 15. marca, 12.05/16.05 h: o 3. miesto, finále /SR?/
B-skupina:
sobota 7. marca, 20.35 h: Kanada - SLOVENSKO
pondelok 9. marca, 13.35 h: Česko - SLOVENSKO
utorok 10. marca, 20.35 h: SLOVENSKO - Japonsko
zápasy o umiestnenie:
štvrtok 12. marca, 14.35/19.05 h: zápasy o 5. - 8. miesto /SR?/
piatok 13. marca, 14.35/19.05 h: semifinále /SR?/
sobota 14. marca, 12.05/16.05 h: o 7./5. miesto /SR?/
nedeľa 15. marca, 12.05/16.05 h: o 3. miesto, finále /SR?/
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/