Nominácia SR na úvodný zápas kvalifikácie ME 2026 proti Moldavsku:



brankári: Marek Kušnír (MIMEL Lučenec), Tomáš Mičuda (MIMEL Lučenec), Richard Oberman (Podpor Pohyb Košice)



hráči: Tomáš Drahovský (Inter Movistar FS), Patrik Zaťovič (Podpor Pohyb Košice), Filip Vaktor (Widzew Lodž), Dominik Ostrák (We-Met Futsal Klub), Sebastián Bačo (Aurelia Boso Futsal), Marek Belaník (MIMEL Lučenec), Róbert Greško (MIMEL Lučenec), Filip Marton (Podpor Pohyb Košice), Martin Doša (BSF ABJ Powiat Bochnia), Martin Směřička (Helas Brno), Tomáš Bielik (Futsal Team Levice), Kristián Medoň (Widzew Lodž), Miroslav Ivan (Podpor Pohyb Košice)



Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovenskí futsalisti v stredu vstúpia do bojov o postup na ME 2026. Ich prvou previerkou bude Moldavsko, s ktorým si zmerajú sily v Lučenci o 19.00 h. Pred štartom kvalifikácie má mužstvo trénera Mariána Berkyho jasný cieľ – zaistiť si priamy postup na záverečný šampionát.Slováci by radi nadviazali na historický úspech z ME 2022, kde ich až vo štvrťfinále vyradili neskorší bronzoví medailisti zo Španielska. V 3. kvalifikačnej skupine sa okrem Moldavcov stretnú s Poliakmi a Turkami.uviedol Berky pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Práve s Moldavskom sa totiž mužstvo stretlo v ostatnej kvalifikácii ME.dodal Berky na adresu protivníkov.Priamy postup na ME si zaistí desať víťazov desiatich kvalifikačných skupín. Osmička najlepších tímov na druhých miestach postúpi do nadstavbovej fázy play off, kde bude bojovať o ďalšie štyri miestenky. Šestnástku účastníkov doplnia usporiadateľské krajiny Lotyšsko a Litva.