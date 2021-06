Slováci na úvod proti Rusom, Ligda: Ideme si zahrať dobrý hokej

Ostrava 17. júna (TASR) - Slovenskí parahokejisti odštartujú v sobotu svoju premiéru v A-kategórii majstrovstiev sveta proti Rusom. Na šampionáte v Ostrave a Vítkoviciach sa predstavia v B-skupine spoločne s Nórskom, Talianskom a Ruskom, ktoré vystupuje pod hlavičkou národného paralympijského výboru (RPC).



Slováci vstúpia do turnaja 19. júna od 21.00 h proti favorizovaným Rusom. O deň neskôr ich čakajú Nóri a v utorok Taliani. "Fakt, že prvý zápas hráme s Ruskom, považujem skôr za výhodu. Vieme, akí sú silní, ale ideme si zahrať dobrý hokej proti profesionálom, ktorí trénujú trikrát denne na báze. Aspoň si proti nim oťukáme ľad, mantinely a celé prostredie pred zápasmi s Nórskom a Talianskom, ktoré budú pre nás z hľadiska umiestnenia kľúčové. Tam pôjde o všetko. A ak to vyjde, môžeme ďalej snívať náš sen," povedal kapitán tímu Marián Ligda.



Štyri najvyššie nasadené tímy (USA, Kanada, Kórea a Česko) vytvoria na MS základnú A-skupinu. Dvaja najlepší z "áčka" postúpia priamo do semifinále. Tretí a štvrtý tím A-skupiny vyzvú v boji o postup do semifinále dvoch najlepších z B-skupiny. Prvých päť tímov na turnaji postúpi na paralympijské hry do Tokia.



Slovensko si vybojovalo historicky prvú účasť v "áčku" v závere roka 2019 v Berlíne, keď obsadilo na MS B-kategórie druhú postupovú priečku.