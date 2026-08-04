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Slováci na úvod turnaja podľahli Švédsku 3:4 po predĺžení
V tretej minúte predĺženia rozhodol v prospech „troch koruniek“ Milan Sundström.
Autor TASR,aktualizované
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Edmonton 4. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom prvom zápase na prestížnom turnaji hráčov do 18 rokov Hlinka Gretzky Cup so Švédskom 3:4 po predĺžení. Mužstvo trénera Františka Štolca viedlo v kanadskom Edmontone nad favoritom dvakrát, napokon aspoň bod zariadil pre slovenský výber gólom na 3:3 v 57. minúte obranca Oliver Bodka. V tretej minúte predĺženia rozhodol v prospech „troch koruniek“ Milan Sundström.
Slováci nastúpia na ďalší duel v noci na stredu, keď od 01.00 SELČ vyzvú domáci výber Kanady. V skupinovej fáze ich čaká ešte aj súboj proti Švajčiarsku, ktorý odohrajú v stredu o 21.00 h SELČ.
Kanaďania na úvod vyhrali na rovnakom štadióne ako SR v Rogers Place nad „helvétmi“ 7:3, pričom už po prvej tretine viedli „javorové listy“ 5:2. Američania zvíťazili v B-skupine nad Českom 6:4, Fíni v „béčku“ zdolali rovesníkov z Nemecka 5:2.
Hlinka Gretzky Cup U18
A-skupina:
Švédsko - SLOVENSKO 4:3 po predĺžení (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0)
Góly: 38. Forsberg (Vestman, Karlsson), 47. Sundström (Sundberg, Eklund Aspe), 52. Johnsson (Sundström) Andersson Johnk), 63. Sundström (Bjurman) - 12. Rychlík (Kalousek), 46. Selič (Ozogány), 57. Botka (Selič, Válek)
SR: Husár (51. Havel) – Botka, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Ferreira, Škripec, Klačanský – Ozogány, Válek, Selič – Lazovský, Melicherik, Suja – Halaš, Matula, Domonkos – Šimončič, Rychlík, Šiška – Kalousek
Kanada - Švajčiarsko 7:3 (5:2, 1:0, 1:1)
Góly: 2. a 46. England, 9. a 15. Pue, 9. Warren , 10. Edgar, 28. Veitch, – 5. Neuenschwander, 6. Neff, 48. Trüssel
B-skupina:
Česko - USA 4:6 (1:2, 1:4, 2:0)
Góly: 19. a 49. Kachlíř, 26. Gombár, 51. Němec – 14., 21. a 35. Burcar, 10. Cullen, 25. Rooney (DiCunzolo, Prunty), 25. Grubb
Fínsko - Nemecko 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Góly: 27. Lu. Kokkonen, 30. Poikela, 48. Kylmälä, 52. Liljeberg, 59. Fugleberg – 6. Calce, 15. Bloch
Slováci nastúpia na ďalší duel v noci na stredu, keď od 01.00 SELČ vyzvú domáci výber Kanady. V skupinovej fáze ich čaká ešte aj súboj proti Švajčiarsku, ktorý odohrajú v stredu o 21.00 h SELČ.
Kanaďania na úvod vyhrali na rovnakom štadióne ako SR v Rogers Place nad „helvétmi“ 7:3, pričom už po prvej tretine viedli „javorové listy“ 5:2. Američania zvíťazili v B-skupine nad Českom 6:4, Fíni v „béčku“ zdolali rovesníkov z Nemecka 5:2.
Hlinka Gretzky Cup U18
A-skupina:
Švédsko - SLOVENSKO 4:3 po predĺžení (0:1, 1:0, 2:2 - 1:0)
Góly: 38. Forsberg (Vestman, Karlsson), 47. Sundström (Sundberg, Eklund Aspe), 52. Johnsson (Sundström) Andersson Johnk), 63. Sundström (Bjurman) - 12. Rychlík (Kalousek), 46. Selič (Ozogány), 57. Botka (Selič, Válek)
SR: Husár (51. Havel) – Botka, Vasko, Hoďovský, Čongrády, Ferreira, Škripec, Klačanský – Ozogány, Válek, Selič – Lazovský, Melicherik, Suja – Halaš, Matula, Domonkos – Šimončič, Rychlík, Šiška – Kalousek
Kanada - Švajčiarsko 7:3 (5:2, 1:0, 1:1)
Góly: 2. a 46. England, 9. a 15. Pue, 9. Warren , 10. Edgar, 28. Veitch, – 5. Neuenschwander, 6. Neff, 48. Trüssel
B-skupina:
Česko - USA 4:6 (1:2, 1:4, 2:0)
Góly: 19. a 49. Kachlíř, 26. Gombár, 51. Němec – 14., 21. a 35. Burcar, 10. Cullen, 25. Rooney (DiCunzolo, Prunty), 25. Grubb
Fínsko - Nemecko 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)
Góly: 27. Lu. Kokkonen, 30. Poikela, 48. Kylmälä, 52. Liljeberg, 59. Fugleberg – 6. Calce, 15. Bloch