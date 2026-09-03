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Slováci na úvod turnaja pred ME podľahli domácemu Estónsku 0:3

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

V ďalšom stretnutí nastúpia Slováci v piatok o 18.00 h proti Ukrajine, ktorá vo štvrtok zdolala Lotyšsko 3:1.

Autor TASR
Tallinn 3. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali vo svojom úvodnom zápase na prípravnom turnaji v estónskom Tallinne s domácim výberom 0:3. Zverenci trénera Michala Masného podľahli Estóncom po setoch 22:25, 22:25 a 16:25.

V ďalšom stretnutí nastúpia Slováci v piatok o 18.00 h proti Ukrajine, ktorá vo štvrtok zdolala Lotyšsko 3:1. Turnaj zakončia v sobotu o 15.00 h duelom s Lotyšskom.

Turnaj je pre slovenský tím záverečnou previerkou pred majstrovstvami Európy v Taliansku.



prípravný turnaj v Tallinne - štvrtok:

Estónsko - Slovensko 3:0 (22, 22, 16)

Ukrajina - Lotyšsko 3:1 (18, -22, 18, 23)
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