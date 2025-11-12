Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
Slováci na úvod zdolali Čiernu Horu 3:0

Na snímke Juraj Ančič. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zverencov trénera Juraja Ančica čakajú v albánskom meste Rrogozhinë ďalšie dve stretnutia.

Autor TASR
Rrogozhinë 12. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zaznamenali úspešný vstup do kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie. V stredajšom stretnutí prvej fázy zdolali v 5. skupine Čiernu Horu 3:0, gólovo sa na tom podieľali Denis Valko, Samuel Malama Lusale a Šimon Vlna.

Zverencov trénera Juraja Ančica čakajú v albánskom meste Rrogozhinë ďalšie dve stretnutia. Najbližšie si v sobotu zmerajú sily s domácim výberom a skupinu uzavrú utorkovým duelom proti rovesníkom z Ukrajiny.



prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov

5. skupina:

Čierna Hora - Slovensko 0:3 (0:1)

Góly: 26. Valko, 71. Lusale, 74. Vlna
