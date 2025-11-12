< sekcia Šport
Slováci na úvod zdolali Čiernu Horu 3:0
Zverencov trénera Juraja Ančica čakajú v albánskom meste Rrogozhinë ďalšie dve stretnutia.
Autor TASR
Rrogozhinë 12. novembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 19 rokov zaznamenali úspešný vstup do kvalifikácie na ME hráčov tejto vekovej kategórie. V stredajšom stretnutí prvej fázy zdolali v 5. skupine Čiernu Horu 3:0, gólovo sa na tom podieľali Denis Valko, Samuel Malama Lusale a Šimon Vlna.
Zverencov trénera Juraja Ančica čakajú v albánskom meste Rrogozhinë ďalšie dve stretnutia. Najbližšie si v sobotu zmerajú sily s domácim výberom a skupinu uzavrú utorkovým duelom proti rovesníkom z Ukrajiny.
Zverencov trénera Juraja Ančica čakajú v albánskom meste Rrogozhinë ďalšie dve stretnutia. Najbližšie si v sobotu zmerajú sily s domácim výberom a skupinu uzavrú utorkovým duelom proti rovesníkom z Ukrajiny.
prvá fáza kvalifikácie ME hráčov do 19 rokov
5. skupina:
Čierna Hora - Slovensko 0:3 (0:1)
Góly: 26. Valko, 71. Lusale, 74. Vlna
5. skupina:
Čierna Hora - Slovensko 0:3 (0:1)
Góly: 26. Valko, 71. Lusale, 74. Vlna