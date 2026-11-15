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Slováci na záver 4 Nations Floorball Challenge prehrali s Lotyšmi 3:10
Góly SR strelili Ronald Gašparík, Richard Dluhoš a Michal Miške.
Autor TASR
Žilina 15. novembra (TASR) - Slovenskí florbalisti zakončili svoje účinkovanie na turnaji 4 Nations Floorball Challenge v Žiline vysokou prehrou. V nedeľnom stretnutí podľahli Lotyšsku 3:10 a na domácom podujatí obsadili konečné tretie miesto. Góly SR strelili Ronald Gašparík, Richard Dluhoš a Michal Miške.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka predtým na turnaji deklasovali Slovinsko 12:1 a prehrali s Nórskom 2:4. Pre Slovákov bolo podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS vo fínskom meste Tampere. Víťazmi 4 Nations Floorball Challenge sa stali Nóri.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka predtým na turnaji deklasovali Slovinsko 12:1 a prehrali s Nórskom 2:4. Pre Slovákov bolo podujatie v Žiline poslednou hernou previerkou pred decembrovými MS vo fínskom meste Tampere. Víťazmi 4 Nations Floorball Challenge sa stali Nóri.
4 Nations Floorball Challenge
SLOVENSKO – Lotyšsko 3:10 (1:5, 1:2, 1:3)
Góly: 7. Gašparík (Dudovič), 27. Dluhoš, 54. Miške (Dudovič) - 8. Anis (Bitmanis), 11. Trekše (Griezitis), 11. Malkavs (Stukans), 12. Trekše (Dumpis), 17. Ragovskis (Keišs), 35. Ragovskis (Raitums), 36. Griezitis (Bitmanis), 47. Greizitis (Trekše), 57. Griezitis (Dumpis), 60. Bitmanis (Dumpis). Vylúčení: 2:1, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
ďalší výsledok:
Slovinsko - Nórsko 0:9 (0:2, 0:4, 0:3)
konečná tabuľka:
1. Nórsko 3 2 1 0 17:6 5
2. Lotyšsko 3 2 1 0 21:11 5
3. SLOVENSKO 3 1 0 2 17:15 2
4. Slovinsko 3 0 0 3 5:28 0
SLOVENSKO – Lotyšsko 3:10 (1:5, 1:2, 1:3)
Góly: 7. Gašparík (Dudovič), 27. Dluhoš, 54. Miške (Dudovič) - 8. Anis (Bitmanis), 11. Trekše (Griezitis), 11. Malkavs (Stukans), 12. Trekše (Dumpis), 17. Ragovskis (Keišs), 35. Ragovskis (Raitums), 36. Griezitis (Bitmanis), 47. Greizitis (Trekše), 57. Griezitis (Dumpis), 60. Bitmanis (Dumpis). Vylúčení: 2:1, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0.
ďalší výsledok:
Slovinsko - Nórsko 0:9 (0:2, 0:4, 0:3)
konečná tabuľka:
1. Nórsko 3 2 1 0 17:6 5
2. Lotyšsko 3 2 1 0 21:11 5
3. SLOVENSKO 3 1 0 2 17:15 2
4. Slovinsko 3 0 0 3 5:28 0