Slováci na záver Euro Cupu aj s navrátilcami, Kukučka: Potešiteľné

Nominácia hádzanárov SR na zostávajúce duely Euro Cupu:



brankári: Teodor Paul (USAM Nimes Gard/Fr.), Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.)



pivoti: Dominik Kalafut (HSG Nordhorn-Lingen/Nem.), Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (SBS-Eger/Maď.)



krídla: Lukáš Péchy (TuS Ferndorf/Nem.), Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Tomáš Urban (TV Emsdetten/Nem.), Tomáš Bogár (HKM Šaľa)



spojky: Lukáš Urban (C’Chartres Métropole Handball/Fr.), Jakub Prokop (Budakalász Kézilabda ZRT/Maď.), Jakub Mikita (FTC Budapešť/Maď.), Otto Kancel (Orosházi FKSE-LINAMAR/Maď.), Tomáš Rečičár (Tatran Prešov), Martin Potisk (ThSV Eisenach/Nem.), Ľubomír Ďuriš (HE-DO B.Braun Gyöngyös/Maď.), Marek Kováčech (Handball Sportunion Leoben/Rak.), Marek Korbel (TJ Sokol Nové Veselí/ČR), Patrik Hruščák (Košice Crows)







Zostávajúci program zápasov SR v Euro Cupe:



28. apríla: Chorvátsko – Slovensko (Varaždín)



29. apríla: Slovensko – Chorvátsko (Varaždín)



1. mája: Španielsko – Slovensko (Valencia)



Bratislava 13. apríla (TASR) - Výrazne posilnený káder bude mať na záver účinkovania v Euro Cupe k dispozícii tréner slovenskej reprezentácie hádzanárov Peter Kukučka. Do tímu sa vracajú viaceré opory, ktoré v marcových dueloch so Španielskom (prehra 18:30) a Maďarskom (prehry 15:30 a 26:36) z rôznych príčin absentovali.Na dvojzápas s Chorvátskom (28. a 29. apríla vo Varaždíne) a duel so Španielskom (1. mája v Llírii pri Valencii) už budú opäť k dispozícii Teodor Paul, Marián Žernovič, Dominik Kalafut, Lukáš Péchy, Tomáš Urban, Jakub Prokop, Jakub Mikita, Martin Potisk či kapitán Ľubomír Ďuriš. Všetci spomínaní figurujú v zúženej 19-člennej nominácii.povedal pre portál slovakhandball.sk kormidelník Peter Kukučka.V kádri sú opäť iba dvaja brankári - Paul a Žernovič na tomto poste vystriedali Igora Čupryna a Michala Martina Konečného.vysvetlil Kukučka, ktorého tím na pozícii pivota vystuží Dominik Kalafut:Slováci majú zraz plánovaný na nedeľu 25. apríla v bratislavskom hoteli Premium. V tabuľke súťaže sú po troch odohratých zápasoch bez bodu na poslednej priečke. Euro Cup hrajú paralelne s kvalifikáciou ME 2022 už istí účastníci budúcoročného európskeho šampionátu - Slovensko a Maďarsko ako jeho organizátori a Španielsko a Chorvátsko ako finalisti predchádzajúcich ME.