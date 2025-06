Slováci na záver zvíťazili nad Lotyšskom 3:1

Zlatá Európska liga



Lotyšsko - SLOVENSKO 1:3 (15, -19, -23, -23)



Rozhodcovia: Robles Garcia (Šp.), Goitre (Tal.), 128 minút

ďalšie výsledky:



Fínsko - Chorvátsko 3:0 (16, 12, 20)



Česko - Portugalsko 1:3 (-23, 23, -20, -22)





Lugo 21. júna (TASR) -Slovenskí volejbaloví reprezentanti víťazne zakončili svoje účinkovanie v tohtoročnej edícii Zlatej Európskej ligy. V záverečnom šiestom vystúpení zdolali v sobotu Lotyšsko 3:1 na sety. Do tabuľky si zapísali druhú výhru a v tabuľke skončili na ôsmom mieste.Zverenci trénera Stevena Vanmedegaela zaznamenali v dvoch zápasoch na turnaji v španielskom meste Lugo jedno víťazstvo a jednu prehru. V sobotu nestačili na domáci výber 2:3, hoci viedli 2:1 na sety a v tajbrejku nevyužili jeden mečbal. Šancu na postup do Final Four stratili už dávnejšie. Podobne aj Lotyši, ktorých čaká v nedeľu záverečný zápas v ZEL s domácim Španielskom. Práve s pobaltským tímom sa Slováci stretnú 13. augusta v rozhodujúcom dueli v kvalifikácii ME.Slováci mali úvod ako zo zlého sna, prehrávali vysoko 1:11, k prebratiu im nepomohol ani oddychový čas. Tréner Vanmedegaela sa snažil oživiť hru zmenami, ale manko neustále narastalo. Lotyši ovládli prvý set hladko 25:15. V tom druhom začali Slováci oveľa lepšie, viedli 6:3. Lotyši postupne vyrovnali hru, no hráči v modrých dresoch si držali tesné vedenie, po úspešnom útoku Firkaľa mali trojbodový náskok (18:15) a napokon získali set pre seba pomerom 25:19. V treťom za stavu 4:4 sa Slovákom prestali dariť prihrávky a nechali odskočiť súpera na 10:6. Štvorbodové manko však dokázali zmazať, ustáli aj ďalší lotyšský nápor, keď otočili z 15:18 na 19:18, na čo reagoval súper time outom. Slovenskí reprezentanti si udržali koncentráciu a set vyhrali 25:23. V tom štvrtom sledovali diváci boj o každý bod. Slováci zlepšili obranu, výborne si počínali na bloku a vypracovali si trojbodové vedenie. Súper ho zmazal, ale po ese Billicha viedli slovenskí reprezentanti 24:22. Koncovku už zvládli, keď využili svoj druhý mečbal.