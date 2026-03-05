< sekcia Šport
Slováci na ZPH majú ubytovanie hneď na začiatku dediny
Za normálnych okolností na tomto mieste v Cortine d'Ampezzo pristávajú lietadlá, ale počas zimných olympijských a paralympijských hier sa zmenilo na dedinu pre športovcov.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 5. marca (TASR) - Za normálnych okolností na tomto mieste v Cortine d'Ampezzo pristávajú lietadlá, ale počas zimných olympijských a paralympijských hier sa zmenilo na dedinu pre športovcov. V priebehu XIV. zimných paralympijských hier (ZPH) sa v nej koncentruje najviac zástupcov spomedzi ostatných dedín na ZPH 2026. Slovenská výprava je ubytovaná na samotnom začiatku a voľný čas trávi rôznorodými aktivitami.
Slováci sú ubytovaní v unimobunkách a mobilných domčekoch, ktoré si po skončení ZPH 2026 nájdu svoje ďalšie využitie v rámci Talianska. Celkovo patrí slovenskej výprave úvodná časť ubytovania, susedmi sú Číňania. „V globále to musíme hodnotiť veľmi pozitívne, očakávania sme mali možno nižšie, ale zatiaľ to Talianom veľmi dobre vychádza, nie je žiaden zásadný problém, ktorý by sme doteraz riešili. Počasie je fantastické a ja dúfam, že to vydrží,“ povedal pre TASR vedúci výpravy Tomáš Varga.
Na jednom mieste je všetko potrebné, čo účastníci v najbližších dňoch potrebujú k svojmu fungovaniu. Zaujímavosťou je poloha ubytovania pre športovcov a členov realizačných tímov. „Za normálnych okolností by sme si tu mali dávať pozor na lietadlá, letisko bolo ale dočasne prerobené na paralympijskú dedinu. Všetci slovenskí športovci sú už v dejisku. V tejto konkrétnej dedine býva 1400 ľudí, nás je tu celkovo 36. Ďalšie dve dediny sú v Predazze a Miláne,“ prezradil šéf slovenskej výpravy na ZPH 2026.
Slováci sú spokojní s podmienkami, ktoré ponúka Cortina d'Ampezzo. Drobné starosti sa darí riešiť s prehľadom. „Hneď po príchode som skonštatovala, že je to veľké. Očakávali sme o dosť menšie izby, je tam naozaj veľa miesta a dokonca sa tam vieme ráno rozcvičiť. S lyžami je to trochu komplikovanejšie, keďže lyžiareň je mimo dediny. Tréner deň pred pretekmi vždy pripraví lyže, my si ich berieme na noc na izbu. Zatiaľ máme jeden pár, v piatok to budú dva páry a keď bude superkombinácia, tak to budú len štyri páry pre mňa. Možno to bude trochu náročnejšie, ale bude to výzva. Sme športovci, sme zvyknutí mať veľa materiálu,“ uviedla zástupkyňa v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová.
Na svoj nabitý súťažný program sa chystajú curleri na vozíku, celkovo na nich čaká minimálne deväť zápasov v neďalekej hale. Reprezentačný tím Slovenska sa pokúsi minimálne nadviazať na štvrté miesto zo ZOH 2022 z Pekingu. „Chodíme na prechádzky, chodíme na prechádzky do jedálne a snažíme sa spoznávať, čo tu v tejto dedine je. Atmosféra v paralympijskej dedine je vždy super a úžasná. Ťahákom je prostredie Dolomitov, ktoré je úplne úžasné a väčšinu dňa je tu slnko. Je to také čarovné,“ vyjadrila sa Monika Kunkelová.
V dedine panuje dobrá atmosféra, v ktorej sa stierajú rozdiely medzi národnosťami a jednotlivými športami. „Som so svojimi, ale mám veľmi veľa kamarátok aj medzi konkurentkami. Stretli sme sa s Grékyňou, Taliankami, máme tu veľmi dobré vzťahy. Na kopci pretekáme a zabojujeme, ale potom sa tu stretneme a trávime spolu čas. Ideme do herne, sadnúť si na kávu, cibrím si angličtinu, takže to hodnotím veľmi pozitívne. Máme v pláne ísť pozrieť aj do mesta, ale nechávame to skôr na voľný deň. Teraz sme koncentrovaní na zjazdárske tréningy a preteky. Je tu super fitnes, je to rozdelené na kardio a silovú časť. Snažíme sa každý deň vyplniť aktívnym pohybom,“ ozrejmila svoj program mimo svahov Rexová.
Aj počas ZPH 2026 je jednou z najžiadanejších aktivít výmena odznakov, množstvo športovcov vyvíja v tomto smere výraznú aktivitu a chodí doslova ovenčená klenotmi rôznych farieb, športov alebo originality. „Svoju akreditáciu a šnúrku mám síce prázdnu, pretože tých odznakov už mám dosť a ťaží ma to. Bojím sa, aby som nejaký nestratila. Mám už tuším z Rakúska, Francúzska, Talianska, Grécka, Kórejskej republiky. Verím, že ich odnesiem domov ešte niekoľko,“ dodala na záver Rexová.
V piatok 6. marca o 20.00 h je na programe otvárací ceremoniál ZPH 2026 vo Verone, na ktorom ponesú vlajky krajín napokon dobrovoľníci. Medzinárodný paralympijský výbor rozhodol na základe logistických dôvodov, keďže ceremoniál sa uskutoční v rímskom amfiteátri vo Verone, zatiaľ čo parašportovci už budú v dejiskách svojich športov.
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/
Slováci sú ubytovaní v unimobunkách a mobilných domčekoch, ktoré si po skončení ZPH 2026 nájdu svoje ďalšie využitie v rámci Talianska. Celkovo patrí slovenskej výprave úvodná časť ubytovania, susedmi sú Číňania. „V globále to musíme hodnotiť veľmi pozitívne, očakávania sme mali možno nižšie, ale zatiaľ to Talianom veľmi dobre vychádza, nie je žiaden zásadný problém, ktorý by sme doteraz riešili. Počasie je fantastické a ja dúfam, že to vydrží,“ povedal pre TASR vedúci výpravy Tomáš Varga.
Na jednom mieste je všetko potrebné, čo účastníci v najbližších dňoch potrebujú k svojmu fungovaniu. Zaujímavosťou je poloha ubytovania pre športovcov a členov realizačných tímov. „Za normálnych okolností by sme si tu mali dávať pozor na lietadlá, letisko bolo ale dočasne prerobené na paralympijskú dedinu. Všetci slovenskí športovci sú už v dejisku. V tejto konkrétnej dedine býva 1400 ľudí, nás je tu celkovo 36. Ďalšie dve dediny sú v Predazze a Miláne,“ prezradil šéf slovenskej výpravy na ZPH 2026.
Slováci sú spokojní s podmienkami, ktoré ponúka Cortina d'Ampezzo. Drobné starosti sa darí riešiť s prehľadom. „Hneď po príchode som skonštatovala, že je to veľké. Očakávali sme o dosť menšie izby, je tam naozaj veľa miesta a dokonca sa tam vieme ráno rozcvičiť. S lyžami je to trochu komplikovanejšie, keďže lyžiareň je mimo dediny. Tréner deň pred pretekmi vždy pripraví lyže, my si ich berieme na noc na izbu. Zatiaľ máme jeden pár, v piatok to budú dva páry a keď bude superkombinácia, tak to budú len štyri páry pre mňa. Možno to bude trochu náročnejšie, ale bude to výzva. Sme športovci, sme zvyknutí mať veľa materiálu,“ uviedla zástupkyňa v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová.
Na svoj nabitý súťažný program sa chystajú curleri na vozíku, celkovo na nich čaká minimálne deväť zápasov v neďalekej hale. Reprezentačný tím Slovenska sa pokúsi minimálne nadviazať na štvrté miesto zo ZOH 2022 z Pekingu. „Chodíme na prechádzky, chodíme na prechádzky do jedálne a snažíme sa spoznávať, čo tu v tejto dedine je. Atmosféra v paralympijskej dedine je vždy super a úžasná. Ťahákom je prostredie Dolomitov, ktoré je úplne úžasné a väčšinu dňa je tu slnko. Je to také čarovné,“ vyjadrila sa Monika Kunkelová.
V dedine panuje dobrá atmosféra, v ktorej sa stierajú rozdiely medzi národnosťami a jednotlivými športami. „Som so svojimi, ale mám veľmi veľa kamarátok aj medzi konkurentkami. Stretli sme sa s Grékyňou, Taliankami, máme tu veľmi dobré vzťahy. Na kopci pretekáme a zabojujeme, ale potom sa tu stretneme a trávime spolu čas. Ideme do herne, sadnúť si na kávu, cibrím si angličtinu, takže to hodnotím veľmi pozitívne. Máme v pláne ísť pozrieť aj do mesta, ale nechávame to skôr na voľný deň. Teraz sme koncentrovaní na zjazdárske tréningy a preteky. Je tu super fitnes, je to rozdelené na kardio a silovú časť. Snažíme sa každý deň vyplniť aktívnym pohybom,“ ozrejmila svoj program mimo svahov Rexová.
Aj počas ZPH 2026 je jednou z najžiadanejších aktivít výmena odznakov, množstvo športovcov vyvíja v tomto smere výraznú aktivitu a chodí doslova ovenčená klenotmi rôznych farieb, športov alebo originality. „Svoju akreditáciu a šnúrku mám síce prázdnu, pretože tých odznakov už mám dosť a ťaží ma to. Bojím sa, aby som nejaký nestratila. Mám už tuším z Rakúska, Francúzska, Talianska, Grécka, Kórejskej republiky. Verím, že ich odnesiem domov ešte niekoľko,“ dodala na záver Rexová.
V piatok 6. marca o 20.00 h je na programe otvárací ceremoniál ZPH 2026 vo Verone, na ktorom ponesú vlajky krajín napokon dobrovoľníci. Medzinárodný paralympijský výbor rozhodol na základe logistických dôvodov, keďže ceremoniál sa uskutoční v rímskom amfiteátri vo Verone, zatiaľ čo parašportovci už budú v dejiskách svojich športov.
/vyslaný redaktor TASR Michal Duchovič/