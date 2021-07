VIDEO: Slováci nabrali smer Tokio, Beňuš má iba tie najvyššie ambície

Bratislava 6. júla (TASR) - Slovenskí vodní slalomári ako prví zo slovenskej olympijskej výpravy odleteli do Tokia. V utorok nabrali smer Japonsko singlisti Matej Beňuš, Monika Škáchová a kajakári Jakub Grigar s Eliškou Mintálovou. Kým mužská časť predvoja ide na svoje druhé hry, Škáchovú i Mintálovú čaká prvá účasť pod piatimi kruhmi.







Najväčšie očakávania sú od Beňuša, ktorý pred piatimi rokmi vybojoval v Riu de Janeiro striebro. "Mám najvyššie ambície. Preto som bol vtedy druhý, aby som mohol na tej ďalšej olympiáde vylepšiť výsledok," zažartoval Beňuš pred odletom do Tokia. "Samozrejme, budem spokojný s každou medailou, konkurencia nespí, tak snáď to vyjde," dodal Beňuš, ktorý využil pauzu v programe Svetového pohára na tréning: "Konečne som bol dva týždne doma, tak som mal také ťažšie tréningy a konečne som bol aj s deťmi, takže sa cítim lepšie."







Hoci ako obhajca medaily si Beňuš uvedomuje svoju pozíciu, snaží sa všetko brať pokojne a nedostať sa pod tlak: "Samozrejme, je tam zodpovednosť, čaká sa odo mňa medaila. Ale myslím si, že to až tak neriešim. Mali sme náročný rozstrel v internej kvalifikácii, a už som to hovoril, ja som bol asi najuvoľnenejší z toho, že už tú medailu mám a svet sa nezrúti, ak sa tam nedostanem."



Druhá olympiáda čaká aj Jakuba Grigara, ktorý v Brazílii obsadil v K1 piate miesto. Spomedzi slalomárov mal istotu účasti v Tokiu ako prvý. Vlani však pre pandémiu hry odložili, a tak aj najdlhšie čakal. Podľa vlastných slov mu však odklad nevadil, práve naopak, využil čas na ďalšiu prípravu. Tá mu zrejme pomohla, keď na poslednom SP pred olympiádou zvíťazil v nemeckom Markkleebergu. "Ja ten rok vnímam ako veľkú výhodu. Ešte pred rokom tam bolo veľa vecí, na ktorých sme museli pracovať. Všetky tieto veci sme stihli a postupne sme vyriešili všetky veci na vode i mimo a teraz idem v takej forme, v akej som si predstavoval," povedal Grigar.



O ambíciách nechcel príliš hovoriť, v prvom rade chce zo seba vydať maximum, no verí, že ak sa mu to podarí, mohol by vylepšiť piatu priečku z Ria: "Nerád hovorím o konkrétnych miestach a ambíciách, pretože vo vodnom slalome sa voda každú sekundu mení a nedá sa to odhadnúť. Budem rád, keď prídem do cieľa so svojou jazdou a možno to potom vydá aj na nejaký lepší výsledok."







Nová skúsenosť čaká Škáchovú, ktorá si vybojovala účasť pri olympijskej premiére ženskej C1. Dvadsaťjedenročná pretekárka si uvedomuje, že pandémia ovplyvní atmosféru, ale aj v zložitejších podmienkach je pripravená podať čo najlepší výkon: "Budem sa snažiť ísť tak, aby som bola čo najspokojnejšia. Nebude to ako na predchádzajúcich olympiádach, ale musíme sa prispôsobiť". Kým Beňuš s Grigarom už pred dvoma rokmi navštívili olympijský kanál, Škáchová sa s ním zoznámia až po príchode. Podľa Škáchovej to však nie je nevýhoda: "Myslím si, že dva týždne je dosť dlhý čas na tréning a pokúsim sa z toho vyťažiť čo najviac." Kajakárka Mintálová v internej kvalifikácii zdolala stálice slovenského vodného slalomu Elenu Kaliskú aj Janu Dukátovú. "Chcem ísť takú jazdu, aby som bola spokojná. Myslím si, že ak sa mi podarí ísť naplno, mohlo by to vyjsť aj na pekný výsledok."