Slováci nacvičovali aj presilovky, Országh: „Máme svoje šablóny“
Hráči sa nešetrili, Martin Pospíšil dokonca ukázal aj svoju silnú zbraň, keď tvrdo atakoval pri mantineli Samuela Takáča.
Autor TASR
Miláno 9. februára (TASR) - V pondelok poobede absolvovali slovenskí hokejisti predposledný tréning pred ostrým štartom na ZOH v Miláne. Boli na ňom už aj hráči z NHL, ktorí do dejiska hier pricestovali včera. Tréner Vladimír Országh bol spokojný s tempom i intenzitou na tréningu.
Ten pondelkový trval zhruba necelú hodinu. „Nacvičovali sme presilovky a nejaké taktické veci. Predsa len máme do zápasu už len jeden tréning a sú tu noví chalani, takže niektoré veci si musíme prejsť,“ povedal tréner SR.
Hráči sa nešetrili, Martin Pospíšil dokonca ukázal aj svoju silnú zbraň, keď tvrdo atakoval pri mantineli Samuela Takáča. „Martin je tým známy, je to jeho hra a taký motor pre neho. Rozprávali sme sa o tom, že on potrebuje mať fyzickú hru, aby sa nabudil, napokon to ho dostalo do NHL. Je to jeho najsilnejšia stránka, aj počítame s tým, že bude hrať aktívne a agresívne,“ dodal Országh.
Pri presilových hrách pomáhal Slovákom už aj Országhov asistent z Kanady Todd Woodcroft, ale slovo si vzal aj Juraj Slafkovský. „Je to o hráčoch, čo tam sú, oni si musia povedať. Samozrejme sú nejaké veci, ktoré sú nakreslené, máme svoje šablóny, ale stále to je o hráčoch na ľade. Ale komunikácia je veľmi dôležitá, nielen na presilovke,“ uviedol Országh.
Tréning tiež odhalil, ako Slováci nastúpia. V prvom útoku hrali Tatar s Ružičkom a Slafkovským, v druhom Liška s Dvorským a Hudáčkom, ďalšiu trojicu tvorili Kelemen, Pospíšil a Regenda a napokon Takáč so Sukeľom a Okuliarom. Okrem nich ešte korčuľovala trojica Cehlárik a Cingel. „Čo sa týka Pospíšilovej lajny, my hľadáme aj nejaké väzby, nejaké kombinácie, ktoré sú na seba trošku zvyknuté. Ako je napríklad aj lajna so Sukeľom. Oni traja majú za sebou výborný Nemecký pohár, alebo aj majstrovstvá sveta minulý rok. Čo sa týka Kelemena, Pospíšila a Regendu, odohrali výborný turnaj na MS pred dvoma rokmi, to je ďalšia lajna, ktorá už niečo má spolu odohrané. Ostatné lajny sme chceli urobiť ofenzívnejšie a dá sa povedať, že sme dali dokopy najofenzívnejších hráčov, čo sa týka Ružičku, Tatara a Slafkovského. Potom tam máme ďalších, či je to Hudáček, ktorý je kreatívny hráč, Dalibor Dvorský potrebuje k sebe nejakého hráča, je tam Adam Liška, ktorý hrá na oboch koncoch ihriska, takže aj týmto smerom to chceme nejakým spôsobom ošetriť. My máme tri zápasy na to, aby sme zistili, kto s kým a kto komu ako pasuje a ten štvrtý zápas bude najdôležitejší na celom turnaji.“
V presilovke hrali obrancovia Černák a Nemec, tréneri dnes čoraz viac posúvajú do špeciálnych tímov štyroch a niekedy až piatich útočníkov. Országh to však vysvetlil: „Chýbajú nám praváci. Samozrejme máme Hudáčka, jediného praváka, ale všetci hráči, ktorí sú v presilovkovej lajne, hrajú presilovky aj v kluboch, čo je pre nás podstatné. Takže nie je to až taká nevýhoda, ale sú ďalšie varianty, ktoré budú k dispozícii.“
V prvej obrane hrali vedľa seba Fehérváry a Nemec, k tomu tréner SR povedal: „Najdefenzívnejší pár by sme mali Černáka s Fehérvárym, ale musíme brať do úvahy, že z pohľadu súperov to nebude o jednej päťke, ktorú bude treba brániť. Budú tam ďalšie tri - štyri, ktoré budú veľmi nebezpečné. Chceli sme kombinovať ofenzívnejších a defenzívnejších bekov.“
Ďalšie tri obranné páry hrali v zložení Gernát - Černák, Marinčin - Čerešňák a Ivan - Koch. Slovákov čaká prvý zápas na turnaji v stredu 11. februára, o 16.40 nastúpia proti Fínsku v hlavnej hale Santa Giulia.
/vyslaný redaktor TASR Michal Runák/
